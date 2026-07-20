La Federación Plataforma Trans reclama a Sanidad medidas ante el desabastecimiento de tratamientos hormonales

La Federación Plataforma Trans ha solicitado formalmente reuniones institucionales con el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para abordar la "grave situación" que, según denuncia, ha provocado el desabastecimiento de tratamientos hormonales que afecta a numerosas personas trans, especialmente por los problemas de suministro de medicamentos como 'Lenzetto' y 'Climodien'.

La organización quiere trasladar a ambas instituciones la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la continuidad de unos tratamientos que considera esenciales para la salud y la calidad de vida de las personas trans, evitando interrupciones que pueden tener importantes consecuencias físicas y psicológicas.

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Entre las propuestas que la federación presentará, destaca la creación de un Protocolo Estatal de Garantía de Continuidad de los Tratamientos Hormonales, así como la constitución de una Mesa Permanente de Seguimiento de los Tratamientos Hormonales, con participación de las organizaciones trans, que permita anticipar y responder de forma coordinada a futuras situaciones de desabastecimiento.

"Las hormonas no son un tratamiento opcional, sino un tratamiento esencial. Ninguna persona debería vivir con la incertidumbre de no saber si podrá continuar una medicación imprescindible para su salud y su proyecto de vida", ha indicado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

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Para la presidenta, el Estado debe garantizar la continuidad de estos tratamientos con la misma determinación con la que protege cualquier otro tratamiento esencial. "No podemos normalizar que miles de personas vivan pendientes de recorrer farmacias o de ver interrumpida su atención sanitaria por problemas de suministro", ha agregado.

La Federación Plataforma Trans confía en que ambas instituciones atiendan con la máxima celeridad esta solicitud de reunión y permitan avanzar hacia soluciones estructurales que aseguren el acceso continuado a los tratamientos hormonales en todo el territorio nacional.