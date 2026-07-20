La CEDEAO se adhiere al gasoducto Nigeria-Marruecos

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) han rubricado este domingo en Freetown (Sierra Leona) el Acuerdo Intergubernamental (IGA) para el desarrollo del Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos, que recorrerá trece países costeros del Atlántico, según ha informado la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) de Marruecos.

Esta infraestructura energética de cerca de 6.800 kilómetros, de la que se espera que los primeros tramos entren en funcionamiento a comienzos de la próxima década, tendrá capacidad para 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año que transportará desde Nigeria hasta Marruecos, antes de su conexión con la red europea hacia donde se exportará la mitad del volumen de gas estimado.

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Con una inversión estimada en unos 25.000 millones de dólares (21.857 millones de euros aproximadamente), el proyecto aspira a crear un mercado regional integrado de gas natural en África Occidental y a impulsar la generación de electricidad, la industrialización y la valorización de los recursos naturales del continente, apunta la agencia marroquí MAP.

El respaldo de la Cedeao al gasoducto abre el camino a las próximas etapas de lanzamiento del proyecto, que incluirán principalmente la creación de la sociedad del proyecto, cuya sede estará ubicada en Casablanca (Marruecos), así como el establecimiento de la autoridad de gobernanza del Gasoducto (Pipeline Higher Authority), cuya sede está prevista en Abuja (Nigeria), antes de la movilización de los inversores y la preparación de la Decisión Final de Inversión (FID).

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"Más allá de su dimensión energética, el proyecto encarna la ambición compartida de África de construir un continente más integrado, industrializado y próspero", ha declarado Amina Benkhadra, directora general de ONHYM, para quien la infraestructura fortalecerá la seguridad energética, impulsará el desarrollo industrial, creará nuevas oportunidades económicas y contribuirá a un crecimiento sostenible e inclusivo para las generaciones futuras.