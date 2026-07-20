La Bolsa de Londres cae un 0,71 % y los bonos repuntan ante el cambio de Gobierno

Londres, 20 jul (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este lunes un 0,71 %, mientras la libra se mantuvo estable y el rendimiento de los bonos británicos repuntó ligeramente, en una sesión marcada por el cambio de Gobierno en el Reino Unido y la escalada de las tensiones en Oriente Medio.

El índice principal londinense, el FTSE 100, descendió 75,61 puntos hasta 10.524,76, mientras que el secundario, el FTSE 250, cedió un 0,27 % hasta los 23.540,71 puntos.

Los inversores están pendientes de los nombramientos ministeriales que anunciará en las próximas horas el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, en especial del titular de Economía, cuyo perfil será clave para la orientación económica del nuevo Ejecutivo.

La reacción inicial de los mercados tras la llegada de Burnham a Downing Street fue contenida. Así, la libra esterlina se mantuvo estable, alrededor de 1,346 dólares y 1,177 euros, mientras que el rendimiento del bono británico a diez años repuntó hasta alrededor del 5 %.

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En el parqué londinense encabezó las pérdidas la promotora inmobiliaria Persimmon, que bajó un 3,77 %, mientras que su rival Barratt Redrow se dejó un 3,17 %. La empresa de telecomunicaciones Airtel Africa acabó con un 3,29 % menos.

Entre los ganadores destacaron la tecnológica Computacenter, que avanzó un 5,55 %; Diploma Plc, distribuidora de productos y servicios electrónicos, que subió un 1,80 %, y la empresa de evaluación del crédito del consumidor Experian, cuyos títulos ascendieron un 1,58 %. EFE

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