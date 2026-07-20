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Imputado en Alemania un adolescente de 15 años por planificación de un atentado con explosivos

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La Fiscalía de la ciudad alemana de Múnich ha imputado a un adolescente de 15 años por planificación de un atentado con explosivos y ha afirmado que el objetivo principal que barajaba era una sinagoga, antes de resaltar que el sospechoso era simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico.

Así, el menor ha sido imputado por los delitos de preparación de un acto violento grave que pone en peligro al Estado, manejo ilícito y deliberado de sustancias explosivas, provocar una explosión con explosivos y lesiones corporales graves, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

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La acusación ha sido presentada ante un tribunal de menores del Juzgado de Primera Instancia de Augsburgo, con el menor en prisión preventiva mientras continúan las pesquisas, que han permitido determinar que el sospechoso habría almacenado una gran cantidad de artículos piroténicos para perpetrar un ataque contra una sinagoga.

En este sentido, la Fiscalía de Múnich ha resaltado que el menor habría llegado a detonar ya un artefacto explosivo de fabricación artesanal, suceso en el que perdió dos dedos y un amigo resultó herido de levedad. El abogado del sospechoso ha rechazado que el menor planeara un atentado.

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