Elizabeth Siddal, Julia Margaret Cameron, Minor White y Dana Lixenberg, protagonistas en otoño en Fundación MAPFRE

Fundación Mapfre presentará este otoño una nueva programación expositiva en sus sedes de Madrid y Barcelona, con muestras dedicadas a artistas como Elizabeth Siddal, Julia Margaret Cameron, Evelyn De Morgan, Minor White y Dana Lixenberg, además de una nueva edición del proyecto KBr Flama para dar visibilidad a fotógrafos emergentes.

En Madrid, la sede de Paseo de Recoletos acogerá del 24 de septiembre al 10 de enero de 2027 las exposiciones 'Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos, 1850-1914', 'La otra orilla de la vanguardia' y una retrospectiva dedicada al fotógrafo estadounidense Minor White.

PUBLICIDAD

'Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos, 1850-1914', comisariada por Pamela Gerrish Nunn, revisita este movimiento nacido en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX a través de las aportaciones de sus creadoras, con el objetivo de enriquecer la comprensión de un estilo del que las mujeres han sido frecuentemente excluidas.

La muestra examina cómo estas artistas desarrollaron el potencial del prerrafaelismo desde una posición marcada por las limitaciones sociales de su tiempo y reúne óleos, acuarelas, dibujos, grabados, fotografías, textiles, bordados, esmaltes y vidrieras de figuras como Elizabeth Siddal, Julia Margaret Cameron, Evelyn De Morgan, May Morris o Eleanor Fortescue-Brickdale.

PUBLICIDAD

Por su parte, 'La otra orilla de la vanguardia', comisariada por Pilar Soler, toma como punto de partida el libro 'Expresiones de la locura' (1922), del psiquiatra e historiador del arte alemán Hans Prinzhorn, elaborado a partir de una colección de trabajos de pacientes psiquiátricos del Hospital Universitario de Heidelberg.

La exposición analiza el contexto cultural en el que surgió esta publicación, su influencia en distintos movimientos de vanguardia y la utilización que hizo de ella el nacionalsocialismo para desacreditar el arte moderno en su campaña contra el denominado "arte degenerado", así como su contribución al nacimiento del Art brut.

PUBLICIDAD

Asimismo, Fundación Mapfre dedicará una retrospectiva a Minor White (Mineápolis, 1908-1976), comisariada por Carlos Gollonet, que recorrerá cronológicamente las principales etapas de la producción del fotógrafo estadounidense. Integrada por alrededor de 250 copias de época, será la primera gran retrospectiva de su obra que se presenta en Europa e incluirá también hojas de contacto, publicaciones y revistas que reflejan su labor como editor, profesor y comisario.

En Barcelona, el Centro de Fotografía KBr acogerá del 1 de octubre al 17 de enero de 2027 las exposiciones 'Dana Lixenberg. American Images' y 'KBr Flama'26'.

La muestra dedicada a la fotógrafa neerlandesa Dana Lixenberg, organizada junto a la Maison Européenne de la Photographie (MEP) y comisariada por Laurie Hurwitz y Marcel Feil, propone un recorrido por algunos de sus trabajos más representativos sobre la sociedad estadounidense contemporánea, centrados en comunidades marginadas, paisajes sociales y cuestiones como la desigualdad, la identidad, la pertenencia o la resiliencia.

PUBLICIDAD

Por último, el espacio 2 del KBr albergará la sexta edición de KBr Flama, proyecto anual dedicado a impulsar el trabajo de fotógrafos que inician su trayectoria profesional tras formarse en algunas de las principales escuelas de fotografía de Barcelona. Comisariada por Carolina Ciuti, la edición de 2026 reunirá obras de Sara Bravo, Elena Bulet i Llopis, Luca Gaetano Pira y Meghan Mathews.