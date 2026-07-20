El DAX 40 se estabiliza mientras prosigue la incertidumbre con respecto a Oriente Medio

Berlín, 20 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort se estabilizó este lunes tras las pérdidas de la semana pasada, en una jornada de poco movimiento, mientras prosigue la incertidumbre con respecto al devenir de la guerra en Oriente Medio.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió un 0,06 % al cierre, hasta los 24.846,69 puntos, frente a los 24.830,98 puntos de la jornada anterior.

El TecDAX de las tecnológicas ganó un 0,03 % hasta los 3.771, 59 puntos y el MDAX de las medianas empresas bajó un 0,58 % hasta los 31.680,71 puntos.

El precio del petróleo se mantuvo a niveles altos, aunque empezó la semana con ligeras bajadas, después de que Irán dijera que podrían llevarse a cabo nuevas negociaciones con Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores de Teherán confirmó que ha recibido propuestas de mediadores para evitar una mayor escalada de las tensiones, tras nueve días consecutivos de ataques cruzados después de que Washington diera por terminado el memorando de entendimiento para la paz.

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Al mismo tiempo, sin embargo, los rebeldes hutíes del Yemen declararon este lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, un factor que podría contribuir a aumentar la inestabilidad de la región.

La energética RWE ganó este lunes un 3,68 % hasta los 58,06 euros y, en el mismo sector, la división energética de Siemens subió un 3,49 % hasta 152,82 euros.

La médica Fresenius alcanzó los 43,05 euros, un 3,16 % más que la víspera.

En el otro extremo, la farmacéutica Bayer cedió un 2,39 % hasta los 47,30 euros; la química Brenntag un 2,39 % hasta 58,12 euros; y la aeronáutica MTU Aero Engines un 2,22 % hasta 334,10 euros. EFE