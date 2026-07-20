DJI Matrice 4E y DJI Terra cartografían la Cascada de Hielo del Khumbu durante la temporada de escalada de 2026 en el monte Everest

PR Newswire

SHENZHEN, China, 20 de julio de 2026

Nuevo caso práctico en video muestra cómo la tecnología avanzada de drones está haciendo el montañismo más seguro

SHENZHEN, China, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, publicó hoy nuevas grabaciones extensas de prospección del Khumbu Icefall en el Monte Everest (Monte Qomolangma). Presentado como un estudio de caso en video, la empresa nepalí de drones Airlift Technology muestra sus operaciones de prospección aérea a altitudes superiores a 6 000 metros y temperaturas inferiores a -20 °C. El flujo de trabajo incluía tres componentes: recopilación de datos aéreos con un DJI Matrice 4E, generación de modelos 3D con DJI Terra y análisis comparativo día a día. Con estos modelos 3D de alta precisión, los médicos de la cascada de hielo conocían la ubicación de cada grieta, desplazamiento de la superficie y serac entre el campamento base y el campamento 1, antes incluso de poner un pie sobre el hielo.

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«Con la tecnología de drones de DJI, podemos crear un modelo 3D de la Cascada de Hielo del Khumbu que ayuda a los sherpas y a los médicos de la cascada de hielo a localizar las grietas y planificar la ruta, sin tener que escalar primero la cascada de hielo», afirmó Raj Bikram Maharjan, director ejecutivo de Airlift Technology. «Hasta donde sabemos, este es el primer despliegue de este tipo en Nepal y, potencialmente, uno de los primeros usos operativos reales a nivel mundial de esta magnitud en un entorno de expedición de gran altitud.»

Desafíos glaciares de la topografía tradicional Antes de cada temporada de escalada, un equipo de sherpas llamado "Icefall Doctors" inspecciona el terreno a pie, coloca las escaleras, fija las cuerdas y establece la ruta que seguirá cada alpinista posterior. Para hacerlo, deben cruzar el campamento base del Khumbu Icefall (5 364 m) y el campamento 1 (6 500 m), que se considera el tramo más peligroso del ascenso al Everest.

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Cartografiar la peligrosa cascada de hielo del Khumbu con DJI Matrice 4E Siguiendo una ruta de vuelo planificada previamente a altitudes superiores a 6000 metros, el Matrice 4E cartografió más de 3 kilómetros cuadrados de la cascada de hielo del Khumbu en tan solo 3.5 horas. El sistema de imagen de cinco direcciones de este dron empresarial compacto capturó imágenes oblicuas de alta resolución de las complejas estructuras verticales de la cascada de hielo en un solo vuelo. Nadie tuvo que arriesgar su vida para entrar en la zona de estudio.

Reconstrucción y monitoreo de movimientos glaciales con DJI Terra Los datos recopilados se procesaron en DJI Terra para reconstruir la Cascada de Hielo del Khumbu en un modelo 3D de alta precisión, con exactitud a nivel de centímetro, utilizando tecnologías de reconstrucción de última generación, incluida la técnica de 3D Gaussian Splatting. Estos modelos 3D se compararon luego entre distintos períodos, proporcionando a los icefall doctors información sobre cómo podían haberse desplazado determinadas secciones de hielo entre un levantamiento y otro, dónde estaba aumentando la inestabilidad y qué corredores se mantenían lo bastante estables como para instalar escaleras y cuerdas.

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Datos más rápidos, rutas más seguras y un registro de un glaciar cambianteUn flujo de trabajo que antes requería semanas de exploración a pie en condiciones peligrosas ahora se puede completar en un solo día. Además, los médicos de la cascada de hielo ya no necesitan adentrarse en la cascada a ciegas. Esto resultó crucial durante la temporada de escalada de 2026. Durante la noche, se formó sobre la cascada de hielo un campo de seracs poco frecuente y de gran escala, bloqueando todas las rutas hacia la cumbre. Cientos de escaladores quedaron atrapados en el campamento base. Afortunadamente, los especialistas del glaciar pudieron reconstruir las rutas bloqueadas y reanudar las operaciones rápidamente gracias a la avanzada tecnología de drones de DJI.

Además de la seguridad en montañismo, la capacidad de modelar rápidamente y de forma repetida los seracs también ofrece a científicos y especialistas en medio ambiente datos de alta precisión y reproducibles para seguir los cambios a largo plazo. La creación de este archivo digital será fundamental a medida que el cambio climático acelera el adelgazamiento de los glaciares.

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Para ver el estudio de caso en video completo, visita:https://www.youtube.com/watch?v=vUYTzyZPbhk

Disponibilidad El DJI Matrice 4E y DJI Terra están disponibles para su compra a través de distribuidores autorizados de DJI Enterprise.

Más información:https://enterprise.dji.com/matrice-4-serieshttps://enterprise.dji.com/dji-terra

Acerca de DJI Desde 2006, DJI ha liderado el mundo con innovaciones en drones civiles que han permitido a las personas volar por primera vez, a los visionarios convertir su imaginación en realidad y a los profesionales transformar por completo su trabajo. Hoy, DJI trabaja para construir un mundo mejor al promover de forma continua el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha ampliado sus aspiraciones a áreas como la energía renovable, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y cartografía, y la inspección de infraestructuras. En cada aplicación, los productos DJI ofrecen experiencias que aportan valor a las vidas de personas en todo el mundo de maneras más profundas que nunca.

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FUENTE DJI