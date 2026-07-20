Determinan como falsa alarma presunto explosivo hallado frente a compañía en Puerto Rico

(Actualiza con nueva información de la Policía)

San Juan, 20 jul (EFE).- La Policía de Puerto Rico determinó como una falsa alarma el presunto artefacto explosivo hallado en una caja en la mañana de este lunes frente a una oficina de la compañía APS Healthcare, que ofrece servicios de salud mental y tratamiento de adicciones en Caguas, ciudad cercana a San Juan.

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Después de que las autoridades locales indicaran que agentes de la División de Explosivos de la Policía del área de Caguas acudirían al lugar y analizar el paquete, la situación resultó ser una falsa alarma, culminando sin incidentes.

De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades, fue el guardia de seguridad de la empresa quien a las 7:16 de la mañana de hoy notificó a la Policía sobre una "caja sellada, la cual contiene una inscripción de amenaza de artefacto explosivo".

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Tras la llamada de alerta, agentes adscritos a la División de Explosivos de la Policía del área de Caguas acudieron al lugar para atender la situación en el edificio Angora, en la Avenida José Gautier Benítez. EFE