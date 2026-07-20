Camiseta de España con 2 estrellas: precio, fecha de venta y dónde comprarla

España se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar el Mundial este domingo, por lo que ya puede presumir de una nueva camiseta de adidas con dos estrellas sobre el escudo, símbolo de su condición de bicampeona.

Adidas, patrocinador oficial de la selección, ha confirmado en sus canales oficiales que la camiseta con las dos estrellas y el escudo actualizado estará disponible a partir del 4 de agosto, fecha muy esperada por los aficionados.

La nueva camiseta tendrá un precio de 100 euros. Entre los canales oficiales para adquirirla se encuentra la aplicación de adidas y la tienda oficial de la la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

¿SE PUEDE RESERVAR LA CAMISETA?

La marca alemana ya ha habilitado la opción de reserva. Según consta en su página web, este lanzamiento estará disponible en exclusiva en su aplicación sin descuentos ni ofertas promocionales.

Por su parte, la RFEF permite comprarla ahora en su página web, aunque el envío se realizará a partir del 15 de agosto. Debido a la alta demanda, los pedidos experimentarán un retraso: el plazo de entrega pasa de 5-7 días a 10-15 días, según informa en su página web.

PUBLICIDAD

Asimismo, la RFEF y adidas permiten reservar la camiseta de dos estrellas para niño a 75 euros.

¿DÓNDE COMPRAR LA PRIMERA Y SEGUNDA EQUIPACIÓN?

La RFEF concentra la venta directa de la equipación oficial de la selección española a través de su tienda 'online', donde se puede adquirir la camiseta estándar de España, la versión Authentic -idéntica a la que visten los futbolistas en el campo- y las equipaciones completas.

PUBLICIDAD

La equipación roja y la blanca tienen un precio aproximado de 100 euros, que se eleva hasta unos 150 euros en el caso de los diseños 'Authentic' y alcanza en torno a 160 euros en algunos modelos de manga larga.

No obstante, en la página web de RFEF hay alternativas más económicas, con algunas camisetas desde 60 euros, la Tiro Travel roja alrededor de 45 euros, la camiseta de mujer DNA azul desde unos 38 euros o la camiseta de hombre DNA Roja a 33 euros.

PUBLICIDAD

Además de estos canales, cadenas como Decathlon, JD Sports, Forum Sport o Fútbol Factory venden producto Adidas oficial de España, en formatos hombre, mujer y niño, como distribuidores autorizados.

Para niño, el precio baja hasta cerca de los 75 euros, con modelos oficiales con precios en torno a los 20 euros. Y si los aficionados quieren la equipación completa, los pantalones cortos de España cuestan cera de 45 euros.

PUBLICIDAD

EL MUNDIAL DISPARA LA VENTA DE CAMISETAS FALSAS

La Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) alertaba sobre el incremento exponencial de la comercialización de camisetas falsificadas de selecciones nacionales, equipaciones deportivas y merchandising no autorizado.

Andema insiste en que comprar una falsificación no es una decisión inocua, ya que los productos falsificados incumplen las normas de seguridad y calidad, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de quienes los adquieren.