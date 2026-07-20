Burnham, nuevo primer ministro de Reino Unido tras aceptar el encargo del rey Carlos III

El nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, se ha convertido este lunes en el nuevo primer ministro de Reino Unido tras aceptar el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar Gobierno tras la dimisión de Keir Starmer.

En una audiencia en el Palacio de Buckingham poco después de que Starmer formalizara ante el monarca su dimisión, el rey Carlos III ha encargado a Burnham la formación de gobierno, oferta que este ha aceptado.

"Su Majestad ha recibido en audiencia al diputado Andrew Burnham y le ha pedido que formara una nueva Administración. Andrew Burnham ha aceptado la oferta del Rey y han estrechado las manos con motivo de su nombramiento como primer ministro", ha informado el Palacio de Buckingham en un mensaje en redes sociales.

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De esta forma, Burnham se ha convertido en el séptimo primer ministro que dirige el país en la última década, tras la crisis abierta con el referéndum para la salida de Reino Unido de la Unión Europea en junio de 2016.

Su predecesor en el cargo, Starmer, ha abandonado este lunes Downing Street destacando que deja una economía "más fuerte" y una defensa "más sólida", al tiempo que ha expresado todo su respaldo al próximo líder británico.

El ex alcalde de Mánchester ha emergido como figura del laborismo llamado a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar el partido. En tiempo récord, logró sacar el escaño en el Parlamento británico, gracias a las elecciones parciales en Makerfield con las que pudo presentarse a los comicios internos, donde ha arrasado tras recibir 349 apoyos entre los diputados laboristas.

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