Burnham elige a Ed Miliband para Exteriores y mantiene a la titular de Interior

Londres, 20 jul (EFE).- El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, nombró este lunes a Ed Miliband ministro de Exteriores y anunció que mantendrá a Shabana Mahmood al frente de la cartera de Interior, como parte de la reestructuración del Ejecutivo laborista británico tras la dimisión de Keir Starmer.
Miliband, que hasta ahora ocupaba el ramo de Energía en el gabinete de Starmer, pasará a ser el nuevo jefe de la diplomacia británica, en sustitución de Yvette Cooper.
Por su parte, Shabana Mahmood, que en los últimos días había sonado como posible candidata a ministra de Economía, finalmente mantendrá su puesto como titular de Interior, donde ha impulsado una política migratoria y de asilo de 'mano dura', endureciendo los requisitos de obtención de visado y extendiendo los plazos para lograr la residencia permanente. EFE
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