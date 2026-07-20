Bruselas recomienda suspender durante tres años las multas por incumplir la norma sobre emisiones de metano

La Comisión Europea ha recomendado este lunes a los Estados miembro suspender entre 2027 y 2029 las multas por incumplir la normativa europea para reducir las emisiones de metano con el objetivo de evitar que su aplicación comprometa el suministro de petróleo y gas, cuando la mayoría de los países de la UE aún no ha aprobado los regímenes nacionales de sanciones previstos en el reglamento.

La propuesta mantiene las obligaciones previstas en la legislación, aprobada en 2024 y aplicable tanto a la producción como a las importaciones de petróleo, gas y carbón, que empezarán a aplicarse el 1 de enero de 2027, de modo que la recomendación no altera la entrada en vigor de la norma, sino únicamente sus efectos sancionadores.

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El Ejecutivo comunitario ha presentado además una segunda recomendación para aclarar cómo podrán demostrar los importadores el cumplimiento de las nuevas exigencias de la normativa, con el objetivo de "facilitar" esa acreditación "sin debilitar los requisitos" y "preservar la seguridad del suministro".

En concreto, la Comisión propone que los Estados suspendan durante tres años la aplicación de las sanciones por incumplimiento para evitar interrupciones en el suministro de energía, aunque insiste en que las empresas seguirán obligadas a cumplir el reglamento durante ese periodo.

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En paralelo, el Ejecutivo comunitario plantea criterios comunes para que las autoridades nacionales evalúen el cumplimiento de la normativa por parte de los importadores. Entre otras opciones, podrán recurrir a sistemas de certificación o de trazabilidad documental en las cadenas de suministro más complejas, sin necesidad de rastrear físicamente cada cargamento de petróleo o gas.