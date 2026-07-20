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Aumentan los medios para la extinción del incendio en El Pilonar de Lucena del Puerto

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha aumentado los medios para los trabajos de extinción del incendio declarado este lunes en paraje El Pilonar de Lucena del Puerto (Huelva), antes paraje Tresmadal de Moguer.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el incendio se ha declarado pasadas las 16,45 horas, una zona en la que hay numerosas fincas agrícolas.

Hasta la zona se han desplazado por aire dos aviones --ligero y pesado-- y dos helicópteros de carga en tierra. Por otro lado, por tierra trabajan 27 efectivos por tierra y dos camiones autobombas.

El pasado 27 de mayo se registró otro incendio en este paraje que afectó tanto a masa forestal como a una finca de frutos rojos cercana, que pudo extinguirse en la misma jornada.

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