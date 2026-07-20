Aumentan a cerca de 1.160 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a cerca de 1.160 los muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta ahora se han documentado 1.158 "mártires" y 3.756 heridos en este periodo, incluidos tres muertos y 22 heridos a causa de ataques ejecutados durante las últimas 24 horas contra el territorio costero.

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Asimismo, ha resaltado que durante este tiempo se han recuperado 802 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, actualmente posicionadas en la conocida como 'línea amarilla', que ocupa más de la mitad de Gaza.

Por otra parte, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.283 muertos y 173.864 heridos, si bien ha reiterado que hay cadáveres tirados en las calles y bajo los escombros en lugares a los que es imposible acceder.

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