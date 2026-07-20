Así será la celebración de la Selección Española este lunes en Madrid tras ganar el Mundial

Tras un partido duro e intenso marcado por las patadas y broncas de los argentinos, impotentes porque la superioridad de España fue clara de principio a fin, 'La Roja' conquistaba su segundo Mundial con un gol agónico de Ferrán Torres al inicio de la segunda parte de la prórroga, cuando muchos ya se veían abocados a que fuera la tanda de penalties la que decidiese el nombre del ganador de la Copa del Mundo 2026 en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Yersey este domingo 19 de julio.

Después de celebrar la gesta conseguida en el cesped junto a sus familiares y los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, el equipo de Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Cucurella, Dani Olmo, Álex Baena, Unai Simón, Mikel Oyarzábal o Mikel Merino, han cogido el vuelo chárter que en estos momentos les está trayendo directamente, y sin tiempo que perder, desde Nueva York a Madrid para festejar por todo lo alto el Mundial junto a la afición.

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Está previsto que sea en torno a las 12.50 cuando el conjunto de Luis de la Fuente aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, poco después, serán recibidos en primer lugar por sus Majestades en el Palacio de La Zarzuela, antes de dirigirse a Moncloa para el recibimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios miembros de su gabinete.

Una intensa jornada en la que, a pesar de las altas temperaturas que se esperan este lunes en la capital y del cansancio de unos jugadores que dejando la euforia al lado han podido echar una breve cabezada durante el vuelo, la Selección recorrerá algunas de las avenidas más importantes de Madrid -como la Gran Vía o el Paseo de la Castellana- en un autobús descapotable para recibir el cariño y la enhorabuena de los miles de seguidores que se echarán hoy a las calles para celebrar la gesta histórica de 'La Roja', que ha logrado su segundo Mundial 16 años después de Sudáfrica 2010.

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Una gran fiesta que vivirá su máximo apogeo en la Plaza de Cibeles, donde se ha instalado un escenario junto al Ayuntamiento de Madrid por el que no solo pasarán las estrellas de la Selección sino también diferentes grupos y artistas -que son todavía una incógnita aunque cobran fuerza los rumores de que Aitana no faltará para cantar el que se ha convertido en el 'himno' de España en el Mundial, 'Superestrella'- que amenizarán este día que a buen seguro pasará a la historia con letras de oro.