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Tsitsipas y Rublev se quedan con los títulos de Gstaad y Bastad

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El tenista griego Stefanos Tsitsipas conquistó el torneo ATP 250 de Gstaad (Suiza), mientras que en la tierra batida de Bastad (Suecia), también torneo ATP 250, se impuso el ruso Andrey Rublev.

Pese a no atravesar su mejor momento físico, de juego y resultados, Tsitsipas demostró que sabe ganar trofeos, novena temporada seguida siendo campeón al menos de un torneo. El griego venció este domingo al belga Raphael Collignon por 6-4, 6-7(3), 6-3.

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El exnúmero tres del mundo amplió su palmarés a 13 títulos, más de un año después de su anterior conquista, en marzo de 2025 en Dubái, y completó su mejor semana de lejos de este 2026. Por su parte, Rublev también se estreno este año, 18 títulos en total.

En un duelo entre dos jugadores que ya sabían lo que era salir campeón en la tierra batida sueca, el primer favorito derrotó en la final al segundo, el italiano Luciano Darderi, por 6-4, 6-3. Rublev no añadía un título ATP a su vitrina desde Doha 2025, precisamente un torneo que también ganó por segunda vez.

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