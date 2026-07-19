Rodrigo Hernández: "Hemos ganado el Mundial más difícil de la historia"

El centrocampista de la selección española Rodrigo Hernández reconoció estar "en una nube" después de conquistar el "Mundial más difícil de la historia", siendo además elegido Balón de Oro, Mejor jugador, del torneo, y superando (1-0) en la final de este domingo en Nueva Jersey a la Argentina de Leo Messi.

"Estamos en una nube. Es impresionante, quiero dar gracias a Dios. Es un grupo increíble. Somos bicampeones del mundo, es increíble decirlo. Para mí, el torneo más difícil de la historia de los Mundiales, y hemos sido capaces de ganar a una Argentina que tiene todos mis respetos, con el mejor jugador de la historia. Hemos batido todos los récords", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

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El jugador madrileño destacó la manera de competir de España y su valentía para ser protagonista en la final. "Este es el secreto de esta selección, da igual el rival que tengas enfrente, siempre vamos a ir a por ti. El mensaje era ir a por el partido, había que ser valientes en la vida y Dios te lo recompensa", afirmó.

Además, Rodrigo, que recogió su Balón de Oro de 2024 en muletas, confesó que se queda con la gente que le ha apoyado, aunque reconoció el cariño de toda España, como "ejemplo de superación" tras su grave lesión. "Me encantaría que las nuevas generaciones puedan ver que un jugador que toca el cielo y desciende a lo más bajo es capaz de resurgir con trabajo y la vida acaba pagando. Soy un ejemplo de superación, de siempre creer en uno mismo", terminó.

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