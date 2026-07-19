Ortega Cano disfruta del verano con su hijo mientras Ana María Aldón prepara su boda con Eladio

Mientras Ana María Aldón ya piensa en su futura boda con Eladio, prevista para la primavera del próximo año según desveló este fin de semana el programa 'Fiesta', José Ortega Cano continúa disfrutando de un verano tranquilo en Chipiona. Alejado del foco mediático y centrado en su familia, el diestro ha sido visto compartiendo una relajada jornada de navegación junto a su hijo José María.

Lejos de la expectación que ha despertado el próximo paso de su exmujer por el altar, Ortega Cano aprovechó una jornada de buen tiempo para embarcarse en una lancha desde el puerto de Chipiona acompañado por su hijo, su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto y un grupo de amigos.

PUBLICIDAD

Con una nevera y varias bolsas cargadas de comida, la familia puso rumbo al mar para disfrutar de un día de navegación en un ambiente distendido y familiar, uno de los planes habituales del extorero durante sus vacaciones en la localidad gaditana.

Estas imágenes reflejan el momento de tranquilidad que atraviesa Ortega Cano, volcado en su hijo y en disfrutar del verano lejos de la polémica. Mientras tantola madre de su hijo afronta una nueva etapa personal. Según reveló Kike Calleja en Fiesta, la colaboradora le ha confirmado que, tras varios años de relación, su boda se celebrará finalmente en la primavera del próximo año, una noticia que ha vuelto a situar a la expareja en la actualidad, aunque cada uno sigue caminos muy diferentes.

PUBLICIDAD