Merlier, el rey del esprint, se retira del Tour con tres triunfos

Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step), rey del esprint en el Tour de Francia con tres victorias de etapa, no luchará por más triunfos y no optará ya al maillot verde ya que se vio obligado a la retirada en el trascurso de la decimoquinta jornada con meta en Plateau de Solaison.

Sus posibilidades de conseguir una cuarta victoria de etapa ya eran muy escasas, pero Tim Merlier quería perseverar hasta París. No lo logró una semana antes de la etapa final. Merlier abandonó la carrera camino a Plateau de Solaison.

El ciclista nacido hace 33 años en Wortegem-Petegem, llegó al Tour después de recuperarse de una lesión de rodilla que sufrió en primavera, y su recuperación quedó patente con los triunfos por velocidad en Burdeos, Bergerac y Chalon-sur-Saône.