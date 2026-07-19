Meli Camacho se reafirma y carga de nuevo contra las hermanas Campos: "María Teresa ha estado muy sola"

La polémica en torno a la familia Campos continúa creciendo. Después de que Carmen Borrego desmintiese las declaraciones de Meli Camacho, íntima amiga de María Teresa Campos, sobre los últimos años de vida de la comunicadora, la empresaria ha vuelto a pronunciarse y se ha mantenido firme en su versión, insistiendo en que la presentadora pasó demasiado tiempo sola y criticando la actitud que, según ella, tuvieron sus hijas durante aquella etapa.

Lejos de dar un paso atrás, Meli ha asegurado que no piensa retractarse de sus palabras porque, afirma, habla desde su propia experiencia. "Ella tendrá su realidad. Yo lo que sí te digo es que no miento. Yo no miento en nada de lo que he dicho. Tengo testigos y tengo momentos y no lo voy a cambiar", ha afirmado con contundencia.

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La amiga de María Teresa ha explicado que la periodista siempre estuvo bien atendida por el personal sanitario y las personas que trabajaban con ella, pero ha insistido en que las tardes no las compartía con Terelu Campos y Carmen Borrego. "He estado muy atendida, muy solicitada, con muchas muchachas, con muchos médicos... Pero pasarse las tardes con ella, no. Ya se puedan poner como se pongan, que no es así", ha sentenciado. Eso sí, ha querido dejar claro que "ella adoraba a sus hijas y las hijas adoraban a su madre", aunque mantiene que "al final ha estado muy sola".

Meli también ha lamentado el deterioro de su relación con la familia, asegurando que siempre se sintió "una más" y que le habría gustado resolver las diferencias hablando directamente con ellas. "Yo voy a hablar lo que me dé la gana, siempre, mientras no falte a nadie", ha advertido.

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La empresaria tampoco ha evitado pronunciarse sobre la reciente polémica surgida por la supuesta venta de la casa de María Teresa Campos en Málaga. En su opinión, el problema ha sido la falta de claridad por parte de la familia. "Lo que no se puede es estar en la ambigüedad. Si necesitas vender la casa, por lo que sea, dilo", ha defendido, asegurando que las distintas versiones ofrecidas sobre el inmueble solo han contribuido a aumentar la confusión.

Además, ha reconocido que cree que María Teresa "sufriría muchísimo" si viera la controversia generada en torno a su vivienda y a la exposición pública de su familia. "Por toda la polémica que están armando, por todo y la vida que están llevando", ha señalado.

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Por último, preguntada por la relación entre Terelu y Carmen, Meli ha evitado profundizar, aunque ha admitido que, como en cualquier familia, siempre han existido diferencias. "En todas las familias hay líos. Cuanto más va creciendo la familia, más líos", ha comentado, insistiendo en que todo sería más sencillo "diciendo la verdad" y dejando claro que ella no participa en esta polémica por interés. "Yo quiero dejar claro que de esto no como", ha concluido.