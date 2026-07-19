La mexicana Lila Downs recibe este lunes el Premio La Mar de Músicas 2026

La Mar de Músicas vivirá este lunes, 20 de julio, una de las jornadas más especiales de su 31ª edición con la entrega del Premio La Mar de Músicas 2026 a Lila Downs, un reconocimiento con el que el festival del Ayuntamiento de Cartagena distingue cada año a artistas que han contribuido de forma excepcional al diálogo entre culturas a través de la música.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, le entregará el galardón antes de su concierto, a las 23.00 horas en el auditorio Paco Martín del Parque Torres.

La cantante mexicana, una de las voces más admiradas de la música latinoamericana y ganadora de múltiples premios Grammy y Grammy Latino, ofrecerá un concierto único en el que estará acompañada por tres invitados de excepción: Carminho, una de las grandes figuras del fado portugués; Silvana Estrada, una de las artistas más destacadas de la nueva canción mexicana; y El Nieto Manuel, joven autor andaluz que fusiona la raíz con la canción de autor contemporánea.

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La programación de la jornada arrancará a las 19.00 horas en la plaza del CIM con Musgö una arpista y cantante gaditana con un estilo genuino influenciado por el pop, el folk y la música electrónica.

Con más de diez años de experiencia en los escenarios, es autora de la letra y la música de sus canciones y creadora de sus videoclips.

Los directos de Musgö son un viaje hipnótico en el que se fusiona lo electrónico con lo acústico, con un gran protagonismo del arpa, su inseparable instrumento, y de su genuina voz.

Después, a las 20.00 horas, el escenario de la plaza del Ayuntamiento recibirá a Paola Navarrete (Ecuador, 1990), es una de las figuras clave de la renovación del pop independiente ecuatoriano en la última década.

Su obra se mueve entre el indie pop, la electrónica y la canción de autor, con una sensibilidad íntima. La suya es una de las figuras más relevantes de la escena alternativa del país, situándola entre las nuevas voces del pop latinoamericano independiente.

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De su música destaca la sofisticación de sus arreglos y su capacidad para conectar el pop contemporáneo con una sensibilidad autoral cercana al indie latinoamericano. Su voz destaca entre las texturas atmosféricas de su música, pintando un color sin precedente en la escena musical.

Desde Gambia llega a La Mar de Músicas Sona Jobarteh es una de las figuras más fascinantes de la música africana contemporánea y la primera mujer reconocida internacionalmente como maestra de la kora, el arpa tradicional de África Occidental.

Nacida en Gambia en una de las grandes familias de griots -guardianes de la tradición oral mandinga-, ha sabido tender un puente entre herencia y modernidad. Su música combina la tradición ancestral con arreglos contemporáneos, manteniendo siempre un profundo respeto por sus raíces.

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Además de su virtuosismo con la kora, destaca por su voz cálida y su compromiso con la educación y el desarrollo cultural en África, impulsando proyectos como la Gambia Academy. Su propuesta es elegante, espiritual y poderosa: un viaje entre pasado y presente que reivindica el papel de la mujer en una tradición históricamente masculina.

Finalmente, a las 23.00 horas, será el momento en el que Lila Downs reciba el Premio del festival La Mar de Músicas este 2026 en el auditorio Paco Martín del Parque Torres.

Toda la información sobre el festival y la venta de entradas está disponible en 'www.lamardemusicas.cartagena.es'.