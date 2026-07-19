La FIFA considera un éxito la ampliación del Mundial

Un análisis del grupo de estudio técnico de la FIFA considera que la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones ha sido un éxito, ya que los temores de que la ampliación del torneo pudiera convertirse en "un desastre" para algunas de las selecciones más pequeñas "no se ha materializado".

Así lo ha afirmado, entre otro, el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, en una rueda de prensa previa a la final del domingo entre España y Argentina. Además, apuntó que la calidad del torneo ha sido "muy alta".

La brecha entre las grandes y las pequeñas naciones "se está reduciendo", explicó Wenger. Como ejemplo, mencionó a Cabo Verde, una de las selecciones más débiles, a priori, que alcanzó los dieciseisavos de final en su debut en el Mundial y cayó ante Argentina solo tras la prórroga en los dieciseisavos de final.

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El grupo de estudio técnico, del que forma parte el exseleccionador de Alemania Jürgen Klinsmann, ha llevado a cabo un análisis detallado de los partidos del Mundial disputados en Estados Unidos, Canadá y México. Los datos recopilados mostraron que algunos cambios en el reglamento han resultado eficaces. Muchos saques de puerta se realizaron con mayor rapidez y el número de intervenciones médicas disminuyó. Antes del torneo, se había indicado a los árbitros que evitaran tales retrasos o que los sancionaran en caso de duda.

El grupo calculó que el número de goles desde lejos se duplicó en comparación con el Mundial de Catar celebrado hace cuatro años. "Observamos que muchos equipos se defendían muy atrás y resultaban difíciles de superar", explicó Klinsmann.

Otra conclusión fue que los porteros se alejaban con más frecuencia de la línea de gol para despejar el balón con los puños. El exportero de Suiza Pascal Zuberbühler señaló que esto se debía, en parte, a que estaban mejor protegidos.

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Wenger añadió que los posibles efectos de las tan comentadas pausas para hidratarse se analizarían de nuevo en detalle tras el torneo, aunque reconoció que la pausa no había sido bien recibida por todos. Sin embargo, consideró que no habían tenido un impacto significativo en los resultados.