Jordi Fernández, Hijo Predilecto de Badalona, espera retirarse como entrenador en Brooklyn

Badalona (Barcelona), 19 jul (EFE).- El español Jordi Fernández, entrenador de los Brooklyn Nets, que este domingo has sido nombrado Hijo Predilecto de Badalona, su ciudad natal, ha asegurado que espera acabar su carrera en la NBA en su actual equipo, con el que ha renovado como entrenador recientemente.

"A veces, el apoyo te lo pueden dar con palabras, pero cuando te lo dan con actos significa más. Y yo siempre he dicho que espero poder retirarme en la NBA como entrenador en Brooklyn", ha comentado Fernández al inicio del acto, que se ha celebrado en el Teatro Zorrilla de la ciudad barcelonesa.

PUBLICIDAD

El preparador catalán, de 43 años, llevado dos temporadas al frente de los a los Nets, la primera franquicia que dirige como entrenador principal en la liga profesional estadounidense y que en mayo pasado le ofreció la renovación con un contrato plurianual.

Anteriormente, había formado parte, como asistente, del cuerpo técnico de Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets y Sacramento Kings y también había sido seleccionador de Canadá.

Fernández se ha unido, como Hijo Predilecto de Badalona, a un selecto grupo formado por la nadadora Mireia Belmonte, el cantante Miguel Poveda, el actor Eric Borràs, el historiador y arqueólogo Joaquim Font, y el que fuera alcalde de Badalona Salvador Serentill.

PUBLICIDAD

"Es el máximo honor que cualquier persona de Badalona puede recibir y, sobre todo, que te reconozcan algo así cuando pasas tantos años fuera de casa es más emotivo. Formar parte de un club tan selecto es increíble", ha valorado.

El técnico español ha comentado que "las cosas que haces representado a tu ciudad las haces sin querer nada a cambio" y que "cuando recibes todo este afecto, amor y cariño de la ciudad, empezando por la alcalde (Xavier García Albiol), significa mucho".

PUBLICIDAD

"Llevo dieciocho temporadas en la NBA, fuera de casa, pero la verdad es que mi familia sigue aquí y siempre vuelvo a Badalona, porque poder dar esta cultura a mis hijos es muy importante para mi mujer y para mí", ha explicado Jordi Fernández.

Por su parte, García Albiol, ha destacado que hoy es "un día muy importante para Badalona", pues el consistorio reconoce "no tan solo una carrera deportiva y profesional brillante y espectacular, el máximo a lo que puede aspirar un entrenador de baloncesto, sino sobre todo a una persona que ha triunfado y lleva el nombre de Badalona allá donde va".

PUBLICIDAD

Como ejemplo, el alcalde de Badalona, ha recordado que "las primeras palabras" de Jordi Fernández en la rueda de prensa en la que se anunciaba su contratación como técnico de los Nets, "fueron para destacar sus orígenes y lo que representaba para él la ciudad desde el punto de vista deportivo y personal".

De hecho, la propia franquicia neoyorkina fue la encargada de producir el documental 'From Badalona to Brooklyn' (De Badalona a Brooklyn), que repasa la trayectoria baloncestística de Fernández y que este domingo se proyectó en el Teatro Zorrilla como prólogo del acto de reconocimiento que el técnico ha tenido esta tarde.

PUBLICIDAD