Génova recuerda la violenta represión de las protestas por el G8 veinticinco años después

Roma, 19 jul (EFE).- La ciudad italiana de Génova (noroeste) rememora este domingo la violenta represión con que las fuerzas del orden respondieron a los manifestantes contra el G8 hace veinticinco años, en la que perdió la vida un joven por los disparos de un agente.

Distintos colectivos, movimientos y asociaciones han convocado una manifestación en el centro de la ciudad a partir de las 15:30 hora local (13:30 GMT), así como una concentración ante la Escuela Díaz, uno de los principales escenarios de aquellos disturbios.

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Entre el 19 y el 22 de julio de 2001 la ciudad acogió una cumbre del G8 bajo la presidencia de Silvio Berlusconi y con la presencia de los líderes de Alemania, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido, Rusia y el presidente estadounidense George W. Bush.

Sin embargo, el foro derivó en unos violentos choques entre las fuerzas del orden y grupos de manifestantes de todo el continente pertenecientes a movimientos antiglobalización. En un enfrentamiento el 20 de julio murió el italiano Carlo Giuliani, de 23 años, alcanzado por los disparos de un agente de los Carabineros.

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Uno de los escenarios de la represión fue la Escuela Díaz, cedida por el Ayuntamiento de Génova para que se alojaran los manifestantes y que fue asaltada violentamente de noche por la policía.

El G8 concluyó con cientos de manifestantes arrestados y heridos. Amnistía Internacional denunció que esta "agresión indiscriminada" por parte de la Policía había supuesto "la más grave suspensión de los derechos democráticos en Occidente desde la posguerra".

Un cuarto de siglo después, la ciudad no olvida y su alcaldesa, Silvia Salis, ha lamentado aquellos hechos en un acto público y ha valorado las reivindicaciones de los jóvenes.

"Yo tenía 14 años por aquel entonces pero pensar en las imágenes que vi de niña, en aquella violencia y en esa sensación de militarización de la ciudad... Imaginar vivirlo como alcaldesa es algo que llena de angustia", ha reconocido esta popular regidora de centro-izquierda.

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A su parecer, el violento G8 de 2001 brinda varias lecciones: la primera sobre la gestión del orden público y la segunda sobre la necesidad de escuchar a los jóvenes.

"Tengo una gran confianza en ellos. Las peticiones que animaron a los manifestantes por aquel entonces eran urgentes pero ahora son impostergables. Ellos son siempre los primeros en ver llegar los problemas, quizá porque saben que los vivirán", ha reconocido.

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En 2012 el Tribunal Supremo italiano condenó a 25 miembros de la cúpula policial por aquellas cargas y tres años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vio "actos de tortura" en el dispositivo y en los interrogatorios tras las detenciones. EFE