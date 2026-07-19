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El escolta norteamericano Justin Jaworski ficha por el Casademont Zaragoza

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El escolta norteamericano Justin Jaworski, de 1,90 metros y 27 años, se ha convertido este domingo en nuevo jugador del Casademont Zaragoza, por el que ficha por una temporada proveniente del Bilbao Basket, según confirmó el conjunto aragonés en un comunicado.

Justin Jaworski es "un especialista en el lanzamiento de larga distancia". Llega al Príncipe Felipe avalado por un 43,1% de acierto desde el perímetro en la FIBA Europe Cup, además de un 37,3% en la Liga Endesa con el Surne Bilbao Basket, donde igualó el récord histórico del club con 8 triples anotados en un solo partido en el Roig Arena.

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Antes, en Italia se proclamó campeón de Copa en 2024 con el Napoli Basket ante el Olimpia Milano. Recientemente, levantó el título de FIBA Europe Cup con el Bilbao Basket. Además, el escolta también fue máximo anotador de la Bundesliga tras promediar 19,5 puntos por encuentro.

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