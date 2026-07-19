El calor seguirá siendo intenso este domingo, con máximas de más de 40ºC y tormentas en el sureste peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por temperaturas bastante elevadas en gran parte del país, con máximas superiores a los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares y que podrían superar los 40 grados en puntos del interior de Andalucía y del sureste peninsular. Además, se esperan tormentas y chubascos localmente fuertes con granizo en áreas del interior del sureste.

La estabilidad predominará en la mayor parte del territorio, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes medias y altas. En el norte de Galicia y el área cantábrica, sin embargo, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas y algunos bancos de niebla.

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Durante la tarde crecerá la nubosidad de evolución en zonas del interior del noroeste y del tercio oriental peninsular, donde podrán registrarse chubascos y tormentas. Los fenómenos más intensos se esperan en el interior de la Región de Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana, el sudeste de Castilla-La Mancha y el norte de Cataluña, donde las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

La Aemet también prevé calima en la mitad sureste de la Península y en Baleares, así como de forma más débil en Canarias. En el sureste peninsular no se descarta que este polvo en suspensión provoque lluvias de barro.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán pocos cambios, aunque tenderán a subir ligeramente en los tercios norte y este peninsulares. Los termómetros superarán los 35 grados en Baleares y en buena parte de la Península, salvo en el cuadrante noroeste y el área cantábrica. Además de los más de 40 grados previstos en el interior de Andalucía y del sureste, estas cifras podrían alcanzarse de forma puntual en Mallorca y en las depresiones del nordeste.

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Las temperaturas mínimas variarán poco, con predominio de los ascensos en la mitad norte peninsular. Persistirán las noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste y de Baleares, mientras que en puntos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir los valores no bajarán de los 25 grados.

Respecto al viento, soplará alisio en Canarias con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. También habrá poniente moderado en el golfo de Cádiz y el Estrecho, viento del nordeste en los litorales gallegos y tramontana en el Ampurdán, aunque tenderá a amainar.

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En el resto del país predominarán los vientos flojos, que se intensificarán durante la tarde con componente oeste en la mayor parte de la Península, este en la fachada mediterránea y norte en el noroeste y centro norte. En Baleares el viento será flojo y variable.