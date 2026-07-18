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La FIFA ha eliminado más de siete millones de publicaciones de odio en redes sociales

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La FIFA ya ha eliminado más de siete millones de publicaciones y comentarios potencialmente ofensivos en redes sociales durante la Copa Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, y cuya final enfrentará este domingo a las selecciones de España y de Argentina.

Así, el organismo presidido por Gianni Infantino afirmó este sábado que dicha cifra es 14 veces superior a la del torneo anterior, celebrado en 2022 en Catar. Desde aquel evento, la FIFA ha estado utilizando un servicio de protección contra el acoso en línea que ha puesto a disposición de todos los equipos, entrenadores, jugadores y árbitros.

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La FIFA ha explicado en una nota haber denunciado más de 200.000 mensajes insultantes e intimidatorios y que ha tomado las medidas oportunas. En este contexto, se han denunciado más de 1.000 amenazas de gravedad excepcional ante las autoridades competentes.

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