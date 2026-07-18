Agencias

El presidente húngaro firma ley que implica su destitución este lunes

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Viena, 18 jul (EFE).- El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, anunció este sábado que ha refrendado la reforma constitucional que implica el fin de su mandato el próximo lunes, a pesar de considerar esa enmienda "un grave y vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político".

"Tras una cuidadosa consideración de mis posibilidades legales y de mi conciencia, cumplo con mi obligación conforme a la Ley Fundamental. Mi firma es el sello definitivo de mis obligaciones como presidente de la República", declaró el jefe del Estado, un político vinculado al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

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La presidenta del Parlamento, Agnes Forsthoffer, asumirá de forma interina las funciones presidenciales hasta el nombramiento de un nuevo jefe de Estado, para lo cual el Parlamento dispone de un plazo máximo de 30 días, según destacó el portal HVG.hu. EFE

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