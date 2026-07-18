EEUU confirma la llegada del artista disidente Luis Manuel Otero y pide libertad para presos políticos cubanos

El Ejecutivo estadounidense ha confirmado este sábado la llegada al país del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los rostros más conocidos de la disidencia en la isla, después de permanecer encarcelado durante cinco años, y ha aprovechado para reclamar nuevamente la liberación de los presos políticos que continúan detenidos en Cuba.

El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, ha celebrado la llegada de Otero y ha lamentado que el artista fue encarcelado únicamente por su actividad cívica y artística. "El único 'crimen' de Otero Alcántara fue negarse a guardar silencio y usar su arte para exigir las libertades básicas que a los cubanos de a pie se les han negado durante casi siete décadas", ha afirmado en un comunicado.

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Rubio ha destacado el papel del activista como una figura destacada del Movimiento San Isidro, organización de la que fue cofundador y que, según ha señalado, representó "un faro de esperanza para una generación de cubanos" contraria al sistema político de la isla. Asimismo, ha denunciado que el artista sufrió "acoso, detenciones y encarcelamientos reiterados" antes de abandonar Cuba y establecerse en el exilio.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha reiterado además el respaldo de la Administración del presidente Donald Trump a quienes defienden los cambios democráticos en Cuba y ha instado a las autoridades cubanas a excarcelar "de inmediato" a los "más de 700 presos políticos" que, según Washington, permanecen encarcelados.

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En este sentido, también ha pedido a la comunidad internacional que "deje de hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos del régimen cubano" y se sume a las demandas para poner fin a la represión en la isla.

El comunicado de Rubio no precisa la fecha de llegada ni el lugar de residencia del artista en territorio estadounidense. No obstante, un representante de la Embajada de Estados Unidos en La Habana había confirmado previamente que Otero había recibido un permiso humanitario y que la legación diplomática estaba colaborando para facilitar su traslado, según recogieron los medios estadounidenses.

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Las autoridades cubanas arrestaron a Luis Manuel Otero Alcántara en 2021, en un contexto de protestas antigubernamentales registradas ese año en la isla. Posteriormente fue condenado por delitos como profanación de símbolos nacionales, desacato y desórdenes públicos, y cumplió su pena en la prisión de Guanajay, situada en las proximidades de La Habana.

El caso del artista, al igual que el del rapero Maykel Castillo, conocido artísticamente como 'Osorbo', condenado a ocho años de cárcel, ha sido uno de los principales focos de fricción entre Washington y La Habana en materia de Derechos Humanos durante los últimos años.

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