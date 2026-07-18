Al menos tres muertos en la séptima noche consecutiva de ataques de EE.UU. contra Irán

Teherán, 18 jul (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas en la séptima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán, en la sureña provincia de Hormozgán, donde los bombardeos alcanzaron varias vías de comunicación, incluidos un túnel y dos puentes, informaron este sábado las autoridades locales.

El vicegobernador político, de seguridad y social de Hormozgán informó de la muerte de tres personas y de ocho heridos tras los ataques contra varios puntos de la provincia y afirmó que se ofrecerá información adicional una vez que finalicen la recopilación de datos y las investigaciones sobre el terreno, según informó la agencia Tasnim.

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En el marco de los ataques fueron alcanzados el túnel Shahid Mirzaei, situado en la carretera entre Bandar Abás y Hajiabad, y dos puentes en las vías de comunicación de la provincia.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar los desplazamientos innecesarios y utilizar rutas alternativas para facilitar las labores de los equipos de emergencia y de los servicios de asistencia.

Medios iraníes informaron además de explosiones en varias ciudades del país, entre ellas Yazd (centro), Lar (sur) y Ahvaz (suroeste), así como en Bushehr, la isla de Qeshm y Sirik, en la costa del golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz.

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En los primeros seis días de la nueva oleada de ataques estadounidenses contra el territorio iraní, que comenzaron el sábado pasado, al menos 38 personas murieron y más de 400 resultaron heridas, según el balance del Ministerio de Salud de Irán ofrecido el viernes por la mañana.

Irán ha respondido a diario a los bombardeos estadounidenses con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio, como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar. EFE