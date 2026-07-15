Incarlopsa, proveedor cárnico de porcino de Mercadona, gana un 76% más en 2025 y registra ventas récord

Incarlopsa, proveedor cárnico de porcino de Mercadona, ha cerrado el ejercicio 2025 con una cifra de negocio consolidada de 1.263 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al año anterior y un nuevo récord histórico para la compañía.

En concreto, el beneficio neto de la firma cárnica alcanzó casi los 36 millones de euros, lo que supone un incremento del 76% con respecto al ejercicio anterior, según informa la empresa.

Este avance ha estado acompañado por una sólida evolución de los principales indicadores de rentabilidad, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) cercano a los 90 millones de euros, casi un 11% más al registrado en 2024, mientras que el margen bruto creció un 5%.

PUBLICIDAD

La evolución positiva del negocio también se trasladó al volumen comercializado, que superó las 335.096 toneladas de producto, un 3% más que en el ejercicio anterior. De ellas, 276.718 toneladas se destinaron al mercado nacional, mientras que 58.378 toneladas se exportaron a mercados internacionales, representando aproximadamente el 15% de las ventas totales, en línea con el ejercicio anterior, pese al descenso de los precios del porcino registrado en determinados mercados internacionales.

De esta manera, la compañía cárnica ha mantenido la solidez de su actividad en los mercados exteriores, comercializando sus productos en más de 45 países.

APUESTA POR CRECER Y ENTRAR EN MÁS MERCADOS INTERNACIONALES

El 2025 también ha estado marcado por la apuesta de crecimiento de la compañía tanto a nivel nacional como internacional. El grupo adquirió un 33% de Inga Food, en una operación conjunta con Grupo Vall Companys y Grupo Cañigueral, e incorporó a principios del 2026 a Embutidos Bricio, avanzando en su plan de crecimiento responsable, garantizando continuidad, empleo y desarrollo en el ámbito local, al tiempo que potencia la combinación de tradición e innovación que distingue a la compañía.

PUBLICIDAD

A nivel internacional, otro de los hitos más relevantes del ejercicio ha sido la autorización de la compañía para exportar a Estados Unidos. Esta homologación para la comercialización de productos supone un importante reconocimiento al trabajo realizado por la compañía en materia de excelencia, calidad y seguridad alimentaria, al tratarse de uno de los mercados más exigentes del mundo desde el punto de vista normativo y operativo.

Grupo Incarlopsa también se confirma como un 'motor' de empleo ya que generó 4.700 empleos, entre directos e indirectos, consolidando su papel como motor de fijación de población, especialmente en entornos rurales, mientras que la plantilla de trabajadores propios directos aumentó un 3% respecto al ejercicio anterior.

PUBLICIDAD

INVERSIÓN DE 74,5 MILLONES

Por otra parte, para el Grupo Incarlopsa, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) es una herramienta transversal diseñada para dar respuesta a los grandes retos operativos, ambientales y nutricionales del sector agroalimentario. Esto supone una inversión acumulada en I+D+i durante los últimos tres ejercicios de 74,5 millones de euros.

PUBLICIDAD

Otro de los hitos del ejercicio ha sido el avance en materia de sostenibilidad energética. La entrada en funcionamiento de la planta de biomasa, ubicada junto a la fábrica de elaborados de la compañía, ha permitido que esta instalación renovable aporte ya el 79% de la energía empleada para la generación de vapor y agua caliente en la planta.

Gracias a este proyecto, Incarlopsa ha logrado una reducción histórica del 41% en el consumo absoluto de gas natural respecto a 2024. Asimismo, el consumo de este combustible por kilogramo de producto elaborado se redujo un 42%, mejorando significativamente la eficiencia energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

PUBLICIDAD

"En un ejercicio marcado por las tensiones arancelarias, la incertidumbre en los mercados internacionales y el impacto que la Peste Porcina Africana (PPA) ha seguido teniendo sobre los flujos comerciales del sector, hemos sido capaces de crecer, mejorar nuestra rentabilidad y seguir invirtiendo en innovación y sostenibilidad. Estos resultados nos permiten afrontar el futuro con una posición sólida para seguir generando valor para nuestros clientes, empleados y los territorios donde desarrollamos nuestra actividad", ha destacado el CEO de Grupo Incarlopsa, Jesús Loriente.

SERLOPI PASA A DENOMINARSE LORIENTE FAMILY FOODS

Por otro lado, Serlopi, la sociedad matriz que integra y coordina las actividades de Incarlopsa e ICPOR Castilla-La Mancha, inicia una nueva etapa con el cambio de su denominación social a Loriente Family Foods.

La multinacional cárnica ha precisado que este paso responde al crecimiento experimentado por el grupo en los últimos años y a su consolidación como una compañía alimentaria con una fuerte proyección internacional.

Además, el nombre Loriente Family Foods pone en valor el origen familiar de la compañía, refuerza su vínculo con la alimentación y permite aglutinar bajo una misma identidad el conjunto de actividades que forman parte del grupo.