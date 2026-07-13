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Rusia ataca Ucrania con tres misiles y 134 drones de larga distancia

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Kiev, 13 jul (EFE).- Rusia lanzó entre la tarde del domingo y la mañana del lunes un total de tres misiles aéreos guiados Kh-59 y Kh-69 y 134 drones de distintos tipos de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del ataque.

Los tres misiles y 123 drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas sobre varias regiones del norte, el este y el sur del país.

El parte informa además de impactos de seis drones de ataque no interceptados en cinco localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que da cuenta también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros cuatro lugares.

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Varios drones rusos seguían en el aire en el momento en que se publicó este balance, que habla también de un ataque separado de Rusia contra la región de Odesa llevado a cabo durante las primeras horas de la mañana del que la Fuerza Aérea ucraniana dice que dará más detalles durante el día.

Como es habitual, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado este lunes en sus redes sociales los ataques rusos de la noche anterior.

Zelenski ha denunciado que las fuerzas rusas alcanzaron con sus drones un hospital en la región nororiental de Járkov, bloques de pisos en la suroriental Zaporiyia y una terminal de autobuses en la de Odesa.

Según el gobernador de esta última región situada en el sur de Ucrania, al menos tres personas han sido hospitalizadas al resultar heridas en este ataque. EFE

(vídeo)

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