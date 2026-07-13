Muere Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años

Sam Neill, recordado por su personaje de Alan Grant en la película de Steven Spielberg 'Jurassic Park', ha muerto de modo repentino en la madrugada de este lunes -hora española- en Sidney (Australia), a los 78 años. Ha sido su familia la que ha informado de la triste noticia en un comunicado difundido a diferentes medios de comunicación, en el que devastados han explicado que la "pérdida" del actor fue "repentina e inesperada", pero que les "reconforta el hecho de que Sam permaneciera libre de cáncer". "Estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida" han revelado, sin entrar en detalles sobre la causa del fallecimiento ni sobre cómo será su despedida.

Fue en 2023 cuando el popular intérprete australiano anunció que le habían diagnosticado un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo raro de linfoma de Hodgkin, y tras tres años de lucha alejado del foco mediático, el pasado abril desvelaba que se encontraba "lbre de cáncer"; de ahí que sus seres queridos hayan querido reconfortar a sus seguidores aclarando que su inesperada muerte no ha tenido nada que ver con su enfermedad.

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Sam fue uno de los actores australianos más populares de su generación -junto a otros nombres destacados del star system de Hollywood como Russel Crowe, Mel Gibson o Paul Hogan, y será recordado por sus papeles en películas como la saga 'Jurassic Park' (donde dio vida al escéptico paleontólogo Alan Grant), 'El Piano', 'La boca del miedo', o 'La caza del octubre rojo', y a lo largo de su larga carrera en el mundo de la interpretación fue nominado a tres Globos de Oro y a dos premios Emmy.