Las bolsas europeas adelantan caídas por las nuevas tensiones en Irán y el alza del crudo

Madrid, 13 jul (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura en negativo este lunes, con caídas del entorno del 1 %, después del aumento de las tensiones en Irán y en el estrecho de Ormuz, que eleva el precio del petróleo brent más del 4 %, hasta los 79 dólares.

A las 7 horas (5 GMT) de este lunes, los futuros de la Bolsa de Fráncfort bajan el 1,03 %; los de la Bolsa de París, el 0,80 %; y los de la Bolsa de Londres, el 0,30 %. Los futuros del Euro Stoxx 50, donde cotizan las principales empresas de mayor capitalización de la región, también retrocede el 0,90 %.

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Las principales bolsas europeas adelantan una apertura en rojo pendientes, de nuevo, de la situación en Oriente Medio, después de que este domingo Estados Unidos haya lanzado una nueva ofensiva contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

Los ataques fueron ordenados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, "para hacer rendir cuentas" a las fuerzas iraníes, y en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

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La respuesta, dice Estados Unidos, pretende asegurar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz, después de que Irán anunciara que estaba de nuevo bloqueado.

En este contexto, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 4,20 %, hasta los 79,26 dólares el barril. El petróleo de Texas, el de referencia en Estados Unidos, también se revaloriza el 4,08 %, hasta los 74,32 dólares el barril.

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Mientras, en Estados Unidos, y pendientes también del inicio de la presentación de resultados empresariales, los futuros de Wall Street adelantan caídas, aunque destacan las del tecnológico Nasdaq, que alcanzan a esta hora el 1,40 %.

Previamente, en Asia, el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hunde un 7,96 %; mientras que el Nikkei de Tokio se deja el 2,30 %. La Bolsa de Shanghái también desciende el 1,54 %, y el Hang Seng de Hong Kong, el 0,11 %.

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El euro cae y se cambia a 1,140 dólares, mientras que el oro desciende el 1,38 %, hasta los 4.054,6 dólares la onza.

El bitcóin se deja el 2,01 %, y se cambia a 62,717,8 dólares.