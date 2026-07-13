El colegiado salvadoreño Iván Barton dirigirá el Francia-España de semifinales del Mundial

El colegiado salvadoreño Iván Barton será el árbitro de la semifinal entre Francia y España del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, encuentro que se disputa este martes (21.00 hora peninsular española) en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos).

El encuentro estará dirigido, tal y como anunció la FIFA, por el salvadoreño Iván Barton, quien ya pitó durante la fase de grupos los encuentros Turquía-Paraguay y Japón-Suecia, y en octavos de final, el Suiza-Colombia.

Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Barton, de 35 años, es el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en la historia de los Mundiales (6), desde que en 2018 recibiera el gafete internacional de la FIFA.

En su trayectoria figuran competiciones como la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y el Mundial de Qatar 2022, en el que actuó como árbitro principal hasta los octavos de final, además de la Liga de Campeones de la Concacaf y la Liga Profesional Saudí.

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Será el primer encuentro que Barton pite a la selección absoluta de España, aunque ya arbitró al combinado Sub-17 en el Mundial de la categoría en 2019, en el encuentro de la fase de grupos ante Tayikistán, con victoria española por 5-1.

El salvadoreño estará acompañado en las bandas por su compatriota David Morán y el nicaragüense Henri Pupiro, mientras que los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi serán cuarto árbitro y asistente reserva, respectivamente.