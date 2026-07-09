Venezuela urge a comunidad internacional a liberar sus fondos retenidos para ayudar a la reconstrucción

Las autoridades venezolanas han instado a los países miembro de Naciones Unidas a liberar los "fondos soberanos retenidos" del Estado de Venezuela, algo que han calificado de "crucial" para que el país pueda avanzar en el proceso de reconstrucción, tras los fuertes terremotos que sacudieron al centro de la costa venezolana, dejando ya un saldo de más de 3.800 víctimas mortales.

"Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados", ha manifestado el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, en un mensaje en redes.

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Según ha explicado la cartera de Exteriores en un comunicado, Gil ha trasladado esta necesidad en el transcurso de una reunión "de alto nivel" presidida por el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de la OCHA, Tom Fletcher, quien arribó este pasado martes al país en una visita de trabajo y coordinación conjunta ante los recientes terremotos.

"En nombre del Gobierno bolivariano, hemos participado en la reunión ministerial de los Estados Miembros de Naciones Unidas sobre la respuesta humanitaria a los terremotos en Venezuela", ha precisado el ministro, de acuerdo con el comunicado ministerial resultante de esta reunión que también ha contado con la asistencia del coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, así como de otras autoridades de la instancia multilateral.

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JEFE HUMANITARIO DE LA ONU

Por su lado, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher, ha valorado las reuniones mantenidas con las autoridades, incluyendo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al que ha agradecido la cooperación práctica para responder a la crisis.

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"Quienes han respondido en primera línea a esta crisis han sido las comunidades locales, aquellas personas que desde el primer momento salieron a buscar a sus vecinos y seres queridos, así como la labor del Gobierno para dirigir y coordinar la respuesta", ha indicado, al tiempo que ha valorado la rápida reacción de la comunidad internacional para desplegar equipos de rescate y movilizar 15 millones de dólares (algo más de 13 millones de euros) del fondo de emergencia.

También ha destacado el "paso al frente" del sector privado con contribuciones directas que ya superan los 32 millones de dólares (unos 28 millones de euros), así como la ayuda "con información satelital digital, maquinaria pesada para la retirada de escombros, alimentos, bebidas y toda una serie de apoyo fundamental".

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Fletcher ha valorado que en la siguiente fase ante el desastre será "esencial" una "respuesta humanitaria más amplia" y que se dirija a "la reconstrucción, la recuperación temprana y el desarrollo", por lo que ha pedido un "único plan coordinado y claro". "Ese plan existe", ha recalcado, destacando el papel de evaluación de las autoridades venezolanas.

En cuanto a financiación, el máximo responsable de la OCHA ha cifrado en 296 millones de dólares adicionales (unos 260 millones de euros) para aplicar la respuesta ante la crisis, una cifra que se suma a los 632 millones de dólares (algo más de 553 millones de euros) solicitados originalmente al inicio del año.

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"Los donantes ya están aumentando su apoyo, y les rindo homenaje y les agradezco por ello", ha dicho, para concretar que la respuesta para Venezuela ya ha recibido 300 millones de dólares (unos 262 millones de euros) de contribuciones internacionales. "Valoro profundamente cada dólar aportado", ha indicado.

De esta forma, ha recalcado que la solidaridad internacional "no debe concluir cuando se pase de la fase de búsqueda y rescate". "Debemos demostrar que responderemos a la pregunta de esas madres: la ayuda está llegando, y será sostenida, generosa, flexible, previsible y alineada con las necesidades claramente identificadas de la población de Venezuela", ha afirmado Fletcher.

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UNA MISIVA A CARLOS III Y UNA LLAMADA CON EL FMI

Este mismo miércoles, en el marco de una reunión con los responsables de los campamentos transitorios y viviendas afectadas por el doble terremoto, la presidenta encargada ha puesto de manifiesto su decisión de enviar una carta al rey de Inglaterra, Carlos III, para pedirle la liberación "del oro que está retenido en el Banco de Inglaterra".

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"Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto", ha reivindicado la inquilina de Miraflores, según recoge el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa.

Por otra parte, Rodríguez ha aludido a conversaciones con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), en aras de, también, "liberar recursos bloqueados de Venezuela" en pro de avanzar en las tareas de atención a la emergencia derivada de los seísmos.

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El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado en rueda de prensa este miércoles que son concretamente 3.811 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos terremotos --126 más con relación al balance anterior-- y 16.740 las víctimas heridas tras los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter ocurridos a finales del pasado mes de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.