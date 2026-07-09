Venezuela publica el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos para relanzar el sector con inversión extranjera

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmado el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos para dinamizar el sector petrolífero y gasístico nacional mediante la captación de inversión extranjera.

El documento detalla el régimen aplicable a la actividad de las empresas privadas interesadas en extraer crudo o gas venezolano. Además, se prevé una tributación diferenciada en función del perfil de riesgo de los activos, ya sean yacimientos en explotación u operaciones en alta mar.

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"La aprobación de esta normativa representa un hito clave para la industria petrolera, ya que proporciona reglas claras, mayor seguridad jurídica y un entorno propicio para la cooperación entre el Estado y los capitales nacionales e internacionales", ha explicado el Ministerio de Hidrocarburos venezolano en un comunicado.

El Gobierno venezolano espera que la puesta en marcha de este reglamento posicione a su sector de hidrocarburos "a la vanguardia" del mercado energético global y consolide a la nación caribeña como "actor clave" en el mismo.

"Es por ello que [...] se abre una etapa de crecimiento técnico y operativo para la industria matriz, garantizando el aprovechamiento de los recursos y su traducción en soberanía y bienestar para todo el país", ha añadido.