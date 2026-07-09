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Venezuela publica el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos para relanzar el sector con inversión extranjera

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmado el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos para dinamizar el sector petrolífero y gasístico nacional mediante la captación de inversión extranjera.

El documento detalla el régimen aplicable a la actividad de las empresas privadas interesadas en extraer crudo o gas venezolano. Además, se prevé una tributación diferenciada en función del perfil de riesgo de los activos, ya sean yacimientos en explotación u operaciones en alta mar.

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"La aprobación de esta normativa representa un hito clave para la industria petrolera, ya que proporciona reglas claras, mayor seguridad jurídica y un entorno propicio para la cooperación entre el Estado y los capitales nacionales e internacionales", ha explicado el Ministerio de Hidrocarburos venezolano en un comunicado.

El Gobierno venezolano espera que la puesta en marcha de este reglamento posicione a su sector de hidrocarburos "a la vanguardia" del mercado energético global y consolide a la nación caribeña como "actor clave" en el mismo.

"Es por ello que [...] se abre una etapa de crecimiento técnico y operativo para la industria matriz, garantizando el aprovechamiento de los recursos y su traducción en soberanía y bienestar para todo el país", ha añadido.

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