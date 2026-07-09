Temas del día de EFE Internacional del jueves, 9 de julio de 2026 (12.00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington.- EE.UU. ha bombardeado de nuevo Irán en las últimas horas, tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

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- Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos en los últimos dos días contra Irán, según las autoridades sanitarias del país persa.

- Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom, y en varias ciudades de Irak, justo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por rota la tregua entre ambos países.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira - - La gestión de la emergencia por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela hace dos semanas se concentra en la remoción de escombros y la búsqueda de cuerpos en las zonas devastadas, tras concluir la fase de rescate inmediato, con más de 3.800 muertos y casi 17.000 personas alojadas en campamentos transitorios tras perder sus viviendas.

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- Los terremotos en Venezuela han reducido las previsiones independientes de crecimiento para este año y sacudido el proceso económico que comenzó tras la captura de Nicolás Maduro.

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- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ofrece una actualización sobre la respuesta sanitaria dos semanas después de los terremotos en Venezuela.

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CAMBIO CLIMÁTICO

Berlín.- Una ola de calor sin precedentes ha hecho que junio sea el mes más caluroso de la historia en Europa occidental, con una media de 20,74 °C, y el segundo junio más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 16,54 °C, según informa el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM).

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CUBA D.HUMANOS

La Habana - Cinco años después del histórico estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), Cuba vive protestas a diario que confirman que el pacto social se ha roto, lo que podría desencadenar sucesos similares pese a la creciente represión, coinciden en señalar a EFE disidentes cubanos.

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UE EURO DIGITAL

Bruselas - El pleno del Parlamento Europeo vota la normativa que establecerá la base legal del euro digital, la divisa virtual con la que el bloque quiere ganar soberanía en los servicios de pago y reducir la dependencia de empresas extranjeras como Visa o Mastercard.

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ADEMÁS

VOLKSWAGEN EMPLEO | Fráncfort (Alemania) - El consejo del grupo automovilístico alemán Volkswagen se reúne este jueves con la dirección de la compañía para discutir medidas de ahorro y ver si son necesarios más recortes de empleo en Alemania que, según la revista Manager Magazin, podrían afectar hasta 100.000 empleos. (Texto)

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UE EUROGRUPO | Bruselas - Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debaten este jueves la propuesta de España de crear un nuevo mecanismo europeo para emitir deuda común hasta un máximo de 850.000 millones de euros al año con el fin de abaratar los costes de financiación para los países que participen del mismo y reforzar el peso del euro como divisa internacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Directo)

R.UNIDO GOBIERNO | Londres - El Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista abre el proceso de sucesión al liderazgo de la formación y del Gobierno británico, en sustitución de Keir Starmer. (Texto) (Vídeo)

BONNIE TYLER | La cantante británica Bonnie Tyler, cuyo fallecimiento se ha conocido hoy, ha protagonizado una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como 'It's a Heartache' y 'Total Eclipse of the Heart'. (Texto)

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- Se envió una biografía

JAPÓN TERREMOTOS | Tokio - Japón, situado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, lleva décadas perfeccionando su modelo para reducir daños humanos y materiales ante terremotos, con el desarrollo de estrictas normativas inmobiliarias para mitigar tragedias como la desatada en Venezuela por dos sismos que causaron al menos 3.685 muertos. (Texto)(Audio)

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JAPÓN ARTE DIGITAL | Tokio - El colectivo artístico japonés teamLab, conocido por sus instalaciones inmersivas e inspiradas en la naturaleza, presenta a la prensa nuevas obras en su popular muestra Borderless, ubicada en Tokio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

19:00 GMT.- Nueva York.- PEPSI RESULTADOS.- PepsiCo presenta los resultados correspondientes a su segundo trimestre de 2026, después de haber registrado en el mismo periodo del año anterior un beneficio neto de 3.050 millones de dólares, lo que supuso un ligero aumento interanual

21:00 GMT.- Nueva York.- UCRANIA NACIONES UNIDAS.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Ucrania

21:00 GMT.- Washington.- VENEZUELA TERREMOTO.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ofrece una actualización sobre la respuesta sanitaria dos semanas después de los terremotos en Venezuela. (Texto)

Washington.- TOM HANKS.- El oscarizado actor estadounidense Tom Hanks celebra este jueves su 70 cumpleaños con una trayectoria marcada por clásicos del cine como 'Forrest Gump', 'Náufrago' y 'Rescatando al soldado Ryan' (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDEPENDENCIA.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en la provincia de Tucumán del acto oficial por el 110 aniversario de la independencia del país. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica su minuta de su decisión monetaria tras su decisión en junio de mantener la tasa de interés en 6,50 % (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO INFLACIÓN - El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la inflación de junio, tras desacelerarse al 3,94 % en mayo, en medio de la incertidumbre por la revisión del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

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Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Montevideo.- VENEZUELA TERREMOTO.- Camiones de las Fuerzas Armadas de Uruguay vuelven a cargar toneladas de medicinas que fueron donadas para ser enviadas a Venezuela en un nuevo vuelo.

21:00 GMT.- Quito.- ECUADOR CIENCIA.- Investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam de Ecuador dan a conocer el hallazgo del primer dinosaurio registrado en la Cuenca Oriente del país andino, cuyos restos corresponden a un titanosaurio que vivió hace unos 67 millones de años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

03:30 GMT.- Lima.- LATINOAMÉRICA CRIMINALIDAD.- Especialistas nacionales e internacionales, representantes de organizaciones indígenas, organismos de las Naciones Unidas y centros de investigación participan en el foro titulado ‘'Economías ilegales, crimen organizado y poder en América Latina', un espacio de reflexión y diálogo sobre uno de los principales desafíos que enfrenta la región. (Texto)

04:00 GMT.- Nueva York.- POKEMON GO.- Diez años después de revolucionar los videojuegos para móviles con su propuesta de realidad aumentada, Pokémon GO celebra este miércoles en Nueva York un evento conmemorativo por su décimo aniversario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

16:00 GMT.- Budapest.- HUNGRÍA POLÍTICA.- Manifestación en Budapest contra las políticas del nuevo Gobierno del conservador Péter Magyar, bajo el lema de ’Stop Tiranía’, convocada en por el partido opositor Fidesz, presidido por el ex primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Wolfsburg.- VOLKSWAGEN EMPLEOS.- Reunión del consejo de supervisión del grupo automovilístico Volkswagen. El sindicato del metal IG Metall convoca a los trabajadores de las marcas VW, Audi y Porsche en toda Alemania a protestar en contra de los planes de ahorro de la compañía.

Londres.- R.UNIDO FERROCARRIL.- Eurostar, el servicio de trenes de alta velocidad que une Inglaterra con la Europa continental, divulga un informe sobre la importancia del ferrocarril internacional para la economía británica. (Texto)

Londres.- R.UNIDO OMI.- Periodo de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo)

Lisboa.- FESTIVAL NOS ALIVE.- El Festival NOS Alive celebra del 9 al 11 de julio su 18.ª edición en el Passeio Marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, con una programación que reúne a destacados nombres del rock, el pop, el indie y la electrónica. La jornada inaugural tendrá como principales actuaciones las de Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, A Perfect Circle, Alabama Shakes, Matt Berninger, Dogstar y Polo & Pan. Passeio Marítimo de Algés. (Texto)

Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- El Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista abre el proceso de sucesión al liderazgo de la formación y del Gobierno británico, en sustitución de Keir Starmer. (Texto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Celia Krithariot, Peet Dullaert, Rami Al Ali, Aelis y Adeline André protagonizan la última jornada de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno. (Texto) (Foto)

París.- MODA PARÍS.- París celebra la semana de la moda de alta costura para la temporada de otoño e invierno 2026-2027. (Texto) (Foto)

15:00 GMT.- Barcelona.- FESTIVAL CRUÏLLA.- El Festival Cruïlla celebra su segunda jornada, en la que actúan bandas como Pixies, Suede, Mishima o Sidonie. (Texto) (Foto)

16:30 GMT.- Madrid.- FESTIVAL MAD COOL.- Segunda jornada del festival Mad Cool 2026, con artistas como la surcoreana Jennie, la británica Florence + The Machine, la sueca Zara Larsson o la neozelandesa Lorde. (Texto) (Foto)

16:30 GMT.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda lidian toros de la ganadería de Victoriano del Río Cortés dentro de la Feria del Toro de Pamplona. (Texto) (Foto)

20:00 GMT.- Bilbao.- BBK LIVE.- Primera jornada del Festival Bilbao BBK Live, con el cantante británico Calvin Harris como cabeza de cartel. Kobetamendi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30 GMTh.- Sevilla.- MAROON 5.- Maroon 5 actúa en el Icónica Santdalucía Sevilla Fest Plaza de España (Texto)

Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- Madrid - La mayoría absoluta del PP en el Senado acordará este jueves en un pleno extraordinario la paralización la tramitación del Tratado de Amistad con Francia que había aprobado el Congreso hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si ministros franceses pueden asistir a los consejos de ministros de España.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- MÉXICO MÚSICA.- Concierto del Grupo Frontera, quinteto estadounidense de origen mexicano, dentro de su gira europea 'Triste pero bien C*brón'. (Texto) (Foto)

Oriente Medio

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Husein Farhat dice que ya no recuerda lo que significa sentarse tranquilo porque desde que abandonó su casa en el sur del Líbano ha encadenado varios desplazamientos, huyendo de los bombardeos israelíes, hasta acabar en una tienda de campaña instalada bajo las gradas del Estadio Ciudad Deportiva de Beirut. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom, y en varias ciudades de Irak. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- El Cairo.- EGIPTO ENERGÍA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, se reúne hoy en la ciudad mediterránea egipcia de Al Alamein con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Turmp, ha dado por acabada la tregua entre su país e Irán.

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa telemática sobre las emergencias sanitarias del continente, con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo y Uganda (Texto)

Yuba.- SUDÁN DEL SUR INDEPENDENCIA.- Sudán del Sur, el país más joven del mundo, celebra hoy sus 15 años de independencia, entre tensiones por los conflictos políticos internos y meses antes de que celebren las primeras elecciones de su historia, una cita que ha sido cuestionada por la comunidad internacional. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN TERREMOTOS.- Japón, situado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, lleva décadas perfeccionando su modelo para reducir daños humanos y materiales ante terremotos, con el desarrollo de estrictas normativas inmobiliarias para mitigar tragedias como la desatada en Venezuela por dos sismos que causaron al menos 3.685 muertos. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ARTE DIGITAL.- El colectivo artístico japonés teamLab, conocido por sus instalaciones inmersivas e inspiradas en la naturaleza, presenta a la prensa nuevas obras en su popular muestra Borderless, ubicada en Tokio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Islamabad.- PAKISTÁN DEPORTE.- El arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA INFLACIÓN.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de junio de la inflación, que el mes anterior había crecido un 1,2 % interanual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Ministerio de Finanzas de Taiwán publica los datos de comercio exterior de junio, en un contexto de auge de las exportaciones asociadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). (Texto)

Bangkok.- MALASIA TAILANDIA.- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, viaja a Kuala Lumpur para reunirse con su homólogo, Anwar Ibrahim, para conversar, entre otros temas, sobre seguridad fronteriza en un momento donde los insurgentes musulmanes que actúan en el sur tailandés han aumentado sus ataques contra las autoridades.

Melbourne.- AUSTRALIA INDIA.- El primer ministro de India, Narendra Modi, viaja a Australia para reunirse con su homólogo, Anthony Albanese, para conversar sobre asuntos como la cooperación en materia de defensa, política exterior y comercio, entre otros temas.

Ulán Bator.- MONGOLIA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, comienza una visita oficial a Mongolia, la primera de un mandatario surcoreano al país en 15 años.

Pekín.- PAÍSES BAJOS CHINA.- El ministro neerlandés de Comercio Exterior, Sjoerd Sjoerdsma, finaliza este jueves su visita oficial a China al frente al frente de una misión empresarial, la primera organizada por Países Bajos desde 2018, en un contexto marcado por las tensiones bilaterales por el sector de los semiconductores y la rivalidad tecnológica entre Pekín y Washington.

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