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Prisión preventiva para los dos sospechosos de la muerte de la mujer que atentó contra el oligarca Ermolaev

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La Justicia ucraniana ha decretado prisión provisional para los dos sospechosos de matar a Anastasia Berezovskaya, la mujer a quien se señala como responsable del atentado fallido hace una semana en Mónaco contra el oligarca Vadim Ermolaev.

El juez Roman Novak ha concedido a la Fiscalía su petición de 60 días de arresto preventivo, sin derecho a fianza, para Vitali Zhikovich, antiguo empleado del Servicio de Seguridad de Ucrania, ante los riesgos de que su libertad influya en los testigos, obstruya la investigación y le permita cometer nuevos delitos.

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Anteriormente, el magistrado también ha impuesto las mismas medidas cautelares a Vladislav Reut, agente de los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa, que durante la sesión ha trasladado su "plena disposición" a cooperar con la investigación, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

Asimismo, Reut ha acusado al otro sospechoso de haber sido él quien disparó hasta en cuatro ocasiones a Berezovskaya, cuyo cadáver fue hallado esta semana en Kiev. La mujer, de 39 años, ha sido señalada como sospechosa del ataque con explosivos que dejó gravemente herido a Ermolaev, quien perdió una pierna.

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La explosión también dejó a su pareja en estado crítico e hirió a su hijo menor de edad. Las autoridades han detallado que, a su regreso a Ucrania, Berezovskaya se puso en contacto con su familia y con estas dos personas, quienes durante todo este caso realizaron varias transferencias bancarias a la sospechosa.

Ermolaev es la 23ª persona más rica de su país según la revista Forbes y reside en Mónaco desde 2021, dos años antes había obtenido la nacionalidad chipriota. Asimismo, está sujeto a sanciones ucranianas desde diciembre de 2023 por sus actividades comerciales en Crimea, territorio que se anexó a Rusia en 2014.

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