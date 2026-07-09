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Paquetes de droga con la imagen de un león aparecen en las costas del sur de Florida

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Miami, 9 jul (EFE).- Autoridades estadounidenses encontraron una serie de paquetes de droga con la imagen de un león en los Cayos de Florida, la región más al sur del estado y de EE.UU. continental, aunque todavía indagan su procedencia y su posible destino.

La Oficina del Alguacil del Condado de Monroe reportó el hallazgo de un paquete de 1 kilogramo de marihuana en Robbie’s Marina, sitio turístico de la villa Islamorada en el que los visitantes alimentan a los peces, lo que se suma a un objeto similar encontrado el domingo en un parque con 1,44 kilogramos de un presunto narcótico.

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Los bultos, "aparentemente arrastrados a la orilla", están "envueltos de una manera consistente con paquetes anteriores de contrabando de narcóticos", apuntó la Oficina del Alguacil en breves comunicados.

Los policías, que han entregado los paquetes a la Patrulla Fronteriza para su investigación, apuntaron a medios locales que no es inusual encontrar droga arrastrada en las costas de los Cayos de Florida, aunque la imagen del león podría revelar pistas sobre el destino de los paquetes.

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La Guardia Costera de Estados Unidos reportó un "éxito histórico" en 2025 al incautar más de 510.000 libras (231.332 kilogramos) de cocaína y otras drogas con un valor estimado de mercado de 7.200 millones de dólares, en operaciones enfocadas en las zonas conocidas de narcotráfico del océano Pacífico Oriental y el mar Caribe. EFE

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