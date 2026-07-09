Nueva York demanda a 3M, DuPont y otras firmas por contaminación con tóxicos permanentes

Nueva York, 9 jul (EFE).- La Fiscalía estatal de Nueva York anunció este jueves una demanda contra varias empresas, entre ellas 3M, DuPont y Chemours, por contaminación ambiental y perjuicios a la salud pública durante décadas mediante sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas (PFAS), conocidas como tóxicos o compuestos "permanentes".

La fiscal de Nueva York, Letitia James, argumentó que las empresas fabricaron, promocionaron y vendieron PFAS, "que sabían que eran tóxicos, para su uso en productos de consumo" y "engañaron" al público sobre su exposición a los mismos, por lo que reclama compensación por daños y labores de limpieza.

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Esta demanda, sujeta a las leyes del estado de Nueva York e interpuesta en un tribunal estatal de su capital, Albany, se suma a otras tantas impulsadas por diferentes jurisdicciones en Estados Unidos en los últimos años, que en algunos casos han derivado en cuantiosas multas contra las empresas de productos químicos.

La Fiscalía denunció que estas multinacionales desarrollaron los PFAS en la década de 1940, tras lo que empezaron a usarse en productos generales de consumo por sus propiedades y tratamientos resistentes al agua y las manchas, como ropa, embalajes, utensilios de cocina antiadherentes o cosméticos, y supieron de su toxicidad en torno a 1970.

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"Durante demasiado tiempo, nuestras comunidades han soportado injustamente los costes de proteger a la gente de estos tóxicos químicos permanentes y limpiar su contaminación", dijo James en la nota. La fiscal reivindicó que las "empresas responsables de la contaminación con PFAS rindan cuentas" y pidió que sean sometidas a un juicio.

La demanda incluye también a las empresas Corteva y EIDP, que formaron parte de DuPont en el pasado.

La contaminación por PFAS ha propiciado miles de demandas individuales, colectivas y de diferentes jurisdicciones en EE.UU., así como fuera del país, contra las fabricantes de estos productos de uso común.

A finales de junio, el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. alcanzaron un acuerdo, pionero a nivel federal, con Chemours para resolver las acusaciones de que contaminó con PFAS las aguas de ríos de Carolina del Norte, Nueva Jersey y Virginia Occidental, a cambio de 450 millones de dólares. EFE

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