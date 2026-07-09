Lorena Gómez se sincera como nunca sobre su relación con René y la familia de Sergio Ramos

Lorena Gómez y René Ramos forman, desde 2019, una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Padres de un niño en común -que se llama René como su padre y que tiene 6 años- la artista y el hermano del futbolista Sergio Ramos prefieren llevar su relación lejos del foco mediático y son contadas tanto sus apariciones juntos como las ocasiones en las que la triunfita se ha sincerado sobre su historia de amor.

Sin embargo, esta vez ha hecho una excepción y, revelando si tienen planes de ampliar la familia, ha revelado cómo se lleva con la familia de su marido, con el que contrajo matrimonio en la más estricta intimidad hace tiempo logrando que su boda pasase inadvertida para la prensa.

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Primero, nos ha hablado del gran momento profesional que está viviendo: "Este verano preparando lo que va a venir en otoño porque en octubre se cumplen 20 años de mi carrera en general y estamos preparando una gira muy bonita de conciertos sinfónicos por toda España con las mejores canciones que me han acompañado durante toda mi vida, y a mi familia, a mí. Habrá muchos recuerdos, canciones desde que era pequeñita, canciones que les gustaban a mis padres, otras que he compuesto yo... habrá un poco de todo" ha adelantado.

"Es también un homenaje a los que ya no están, sobre todo para mi mami, que le encantaría estar ahí en primera fila" ha añadido, emocionándose al recordar a su madre, que falleció en mayo de 2020 a causa de un cáncer. "Es muy difícil, es muy difícil, siempre la tengo presente y a veces tengo que intentar desconectar un poco porque si no, no desconectas de esa tristeza, al final es una pérdida demasiado, demasiado grande deja un hueco demasiado grande" ha confesado, reconociendo que su consuelo es pensar que "estará orgullosa de todo lo que me inculcó y la educación. Creo que desde donde esté debe estar sonriendo, de verdad que sí".

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Como ha confesado, por suerte tiene un gran apoyo en la familia Ramos. "A mí me lo han puesto muy fácil, ha sido una familia maravillosa con la que me siento como si fuera mi familia, como unos padres también. Me han aceptado desde el primer momento" ha expresado, confesando la especial relación que tiene con su suegra: "Mi Paqui es la que está sufriendo un poco eso sí, nunca se puede hablar de sustituir, pero aquí es muy mami también, muy muy muy piña. Quiere que siempre estemos todos juntos, y tenemos vidas muy similares la verdad".

En cuanto a René, Lorena ha destacado que una de las cosas que más valora de su relación es "el apoyo que me ha brindado desde el minuto 1 entendiendo mi profesión. Nosotros al final nos conocimos así viajando o sea, él sabía a lo que yo me dedicaba. Y quizá eso no había cuajado con mis anteriores parejas precisamente porque no entendían mi profesión. Él como está detrás de los focos entiende muy bien lo que es esto, y me da tranquilidad porque yo vivo por la música, entonces si alguien intenta separarme de ahí por ahí no es".

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"También yo creo que al final los momentos que vivamos que sean sanos, que sean bonitos y que creen recuerdos al final con la familia. Y me da mucho apoyo emocional, porque al final él no me puede regalar el talento, pero sí los consejos, la seguridad de decirme 'vamos Leona tú puedes', 'vamos súbete al escenario, rómpelo'. Es muy bonito" ha expresado a corazón abierto.

Y aunque no cierra la puerta a volver a ser madre, es algo que descarta por el momento. "El siguiente hijo que voy a tener es la gira. Nunca se sabe, yo no tengo problema, yo de hecho René quiere un hermanito y me lo pide mucho y yo le digo bueno 'mi vida, si algún día tiene que llegar llegará'. Pero de momento no estamos en ello porque no hay tiempo, o sea no hay tiempo, ahora mismo no encuentras un hueco para dedicarle el tiempo que se merece" ha confesado.

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