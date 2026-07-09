Kuwait denuncia un herido y daños por los restos de 14 drones y misiles lanzados por Irán

Las autoridades de Kuwait han denunciado este jueves un herido y daños materiales por los restos de 14 drones y misiles interceptados durante la madrugada, en el marco de la ofensiva de Irán contra "bases" e instalaciones de Estados Unidos en varios países de Oriente Próximo, en pleno repunte de las tensiones en torno al paso de Ormuz.

En un comunicado, el Estado Mayor del Ejército kuwaití ha informado de que durante la madrugada detectó "tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití". "Todos los cuales fueron interceptados y neutralizados con éxito", ha añadido.

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"Como consecuencia, se produjeron daños materiales debido a la caída de escombros y fragmentos en varios puntos del país. Asimismo, se registró una persona herida, que está recibiendo la atención médica necesaria y cuyo estado es estable", ha señalado.

Los equipos de desactivación de explosivos del Ejército igualmente atendió varios avisos relacionados con restos de las operaciones de interceptación de los proyectiles lanzados desde Irán.

En el plano político, el Ministerio de Exteriores de Kuwait ha señalado su "enérgica condena" y "el más firme rechazo" ante la oleada de ataques "ilegítimos" de Irán contra el territorio kuwaití.

"Estos ataques reflejan una conducta hostil reiterada y constituyen una flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait, una amenaza directa para su seguridad y estabilidad, así como para la integridad de sus ciudadanos y residentes", ha afeado, señalando que las acciones iraníes comportan una grave infracción del Derecho Internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Para Kuwait, estas acciones bélicas "representan una peligrosa escalada que puede agravar las tensiones en la región, poner en riesgo la paz y la seguridad regionales y socavar los esfuerzos diplomáticos encaminados a resolver las cuestiones por medios pacíficos".

En este sentido, ha advertido de que la seguridad y la soberanía de Kuwait representa una "línea roja" y ha apuntado que el Estado de Kuwait "se reserva plenamente el derecho de adoptar todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y salvaguardar su soberanía".

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