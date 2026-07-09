FundéuRAE: "en vías de extinción", no "en vía de extinción"

Madrid, 09 jul (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que “en vías de”, con ese, es la construcción adecuada para indicar que algo está en proceso o en trámite, y no “en vía de”.

Es habitual encontrar ejemplos como los siguientes en las noticias: “La mariposa monarca entra en la lista de animales en vía de extinción”, “El concejal de Deportes afirma que todo está en vía de solución” o “La norma está en vía de ser aprobada”.

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El “Diccionario panhispánico de dudas” explica que, con el significado de ‘en proceso de’ y seguida de un sustantivo o un infinitivo, la expresión asentada es “en vías de”, con el sustantivo “vías” en plural. No se recomienda, por tanto, la opción “en vía de”.

Así, en los enunciados anteriores es recomendable escribir “La mariposa monarca entra en la lista de animales en vías de extinción”, “El concejal de Deportes afirma que todo está en vías de solución” y “La norma está en vías de ser aprobada”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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