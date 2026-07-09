Agencias

Francia se opone a peajes en Ormuz y apunta a abrir "rutas alternativas" a través de Siria

Guardar
Google icon
Imagen XDPAAETFNBBZTJ4LUKZFXLSBQQ

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha recalcado este jueves que el país se opone a los "peajes y chantajes" en el estrecho de Ormuz, que vuelve a ser escenario de tensiones entre Estados Unidos e Irán, y ha apuntado a abrir "rutas alternativas" para el comercio del petróleo a través de Siria.

"Nos oponemos de manera tajante a cualquier forma de obstáculo, peaje o chantaje en el estrecho de Ormuz y en todos los estrechos del mundo", ha subrayado el titular de Exteriores francés en una entrevista a la cadena TF1, en la que ha criticado la vuelta de las hostilidades entre Washington y Teherán.

PUBLICIDAD

"Lo que ha hecho temblar a los mercados es la reanudación de las hostilidades. Por eso es fundamental que este ciclo de represalias termine y que se reanuden las conversaciones", ha afirmado.

Al ser preguntado por formar de sortear el bloqueo y tras su reciente visita a Siria donde ha firmado varios acuerdos bilaterales con las nuevas autoridades de Damasco, Barrot ha indicado que Francia está trabajando en la opción de abrir "rutas alternativas" a Ormuz de tal forma que caiga la influencia de Irán sobre esta vía marítima.

PUBLICIDAD

"Entre todos los esfuerzos que hemos desplegado desde el inicio de esta crisis, también está la idea de preparar rutas alternativas para no depender de bloqueos en uno u otro lugar", ha apuntado.

En todo caso, el jefe de la diplomacia gala ha responsabilizado a Irán de la situación que se vive en Ormuz con el repunte de la tensión con Estados Unidos. "Irán violó el acuerdo alcanzado con Estados Unidos y también vulneró el Derecho Internacional al atacar a buques que navegaban fuera de las aguas territoriales iraníes", ha señalado, incidiendo en que "es el responsable de esta situación".

De esta forma ha reclamado el fin de las represalias y que las partes se centren en llegar a un acuerdo final "necesario para someter el programa nuclear iraní a un marco de control estricto".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carrillo ensalza el papel de Lamine Yamal y Vinícius contra el racismo: "Han metido el debate en la agenda"

Carrillo ensalza el papel de Lamine Yamal y Vinícius contra el racismo: "Han metido el debate en la agenda"

Suben a 25 los muertos en ataque en un estado de Sudán del Sur en el día de independencia

Infobae

El Ibex 35 avanza un 1,14% y reconquista los 19.300 puntos, con el petróleo plano en 78 dólares

El Ibex 35 avanza un 1,14% y reconquista los 19.300 puntos, con el petróleo plano en 78 dólares

Feministas confirman un nuevo asesinato machista en Cuba, suman 36 en lo que va de 2026

Infobae

El aeropuerto de Palm Beach (EEUU) cambia de forma oficial su nombre en honor a Donald Trump

El aeropuerto de Palm Beach (EEUU) cambia de forma oficial su nombre en honor a Donald Trump