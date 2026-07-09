Expertos piden optimizar la protección renal en pacientes con ERC, diabetes tipo 2 y obesidad desde etapas tempranas

Un grupo de expertos internacionales ha defendido que, en adultos con etapas iniciales de enfermedad renal crónica (ERC), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y sobrepeso u obesidad, la protección renal debe optimizarse desde fases tempranas, incluso cuando ya se hayan alcanzado los objetivos de peso o de HbA1c.

Así lo recoge un consenso Delphi impulsado por AstraZeneca y elaborado con la participación de 114 especialistas de 10 países, que afirma que controlar la glucemia o perder peso son medidas importantes, pero no sustituyen la necesidad de adoptar estrategias específicas para frenar el daño renal.

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La compañía también ha impulsado una revisión sistemática en la que ha revisado toda la evidencia disponible para entender mejor el papel de los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2 (iSGLT2) y los agonistas del receptor GLP-1 (AR-GLP-1) en adultos con ERC y DM2 con sobrepeso u obesidad.

El estudio concluye que los dos tipos de fármacos podrían aportar beneficios clínicamente relevantes, pero lanza un mensaje: la evidencia de comparación indirecta es limitada, todavía falta evidencia directa que indique con claridad cuál debería usarse primero, cuándo habría que añadir el otro o si convendría iniciarlos a la vez.

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La revisión sistemática reconoce que la evidencia comparativa entre iSGLT2 y AR-GLP-1 es limitada, ya que no se identificaron estudios formales de secuenciación ni comparaciones directas entre ambas clases en el perfil específico de paciente o adulto con ERC y DM2.

Aun así, el análisis señala que los iSGLT2 aparecen como una herramienta más amplia y aplicable para la protección renal, incluso en adultos con un amplio espectro de estadios de ERC, incluyendo etapas tempranas y niveles más bajos de albuminuria, mientras que los AR-GLP-1 destacan por su impacto en el control de la glucemia, la pérdida de peso y la reducción de eventos ateroscleróticos .

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La revisión también indica que existen indicios de que combinar ambas terapias podría sumar beneficios, pero la información actual no es suficiente para definir la mejor forma de hacerlo. En otras palabras: se vislumbra un potencial "efecto combinado", pero falta el mapa para aplicarlo de manera uniforme. En consecuencia, subraya la necesidad de un consenso de expertos que traduzca la evidencia disponible y guíe la práctica mientras se generan datos comparativos.

ISGLT2 COMO BASE Y AR-GLP-1 COMO COMPLEMENTO EN PERFILES CONCRETOS

En cuanto al posicionamiento terapéutico, el panel de expertos fue claro en varios puntos: un 93 por ciento consideró que los iSGLT2 deberían ser considerados una terapia fundacional en adultos con ERC y DM2 en todos los rangos de IMC2.

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Los AR-GLP-1 se reservaron de forma preferente para perfiles con alto riesgo metabólico (IMC y HbA1c elevados) y para quienes presentan enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, además de como refuerzo en el manejo de la obesidad severa.

La lectura integrada de ambos trabajos dibuja un marco operativo: iSGLT2 como parte de la terapia fundacional nefroprotectora, y AR-GLP-1 como terapia complementaria orientada a DM2 por riesgo metabólico o de enfermedades cardiovasculares y necesidad de beneficio adicional (incluida la obesidad severa).

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COMBINARLOS SÍ, PERO TODAVÍA NO HAY ACUERDO SOBRE CÓMO EMPEZAR

La combinación de ambos tratamientos fue considerada apropiada por un 96 por ciento cuando hay progresión persistente de la enfermedad renal, alto riesgo cardiovascular o control metabólico subóptimo. Sin embargo, aquí aparece la misma brecha que señalaba la revisión: no hubo consenso sobre si el inicio debe ser simultáneo o secuencial.

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"Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de investigaciones futuras y de un consenso entre expertos que sirvan de guía para la secuencia de tratamiento y el uso simultáneo, así como para el posicionamiento en la práctica clínica de los inhibidores de SGLT2 y los agonistas selectivos del GLP-1 en el tratamiento de los pacientes con DM2 y ERC con sobrepeso u obesidad", ha afirmado el doctor Xavier Cos, pastchair Primary Care Diabetes Europe 2017·2025.

"La ERC asociada a DM2 y obesidad exige decisiones clínicas complejas basadas en la mejor evidencia. Al apoyar estos proyectos, en la compañía buscamos promover una conversación científica que ayude a los profesionales a tomar decisiones informadas en contextos reales", ha finalizado Yésica Hernández-Brichis, directora médica de Biofarma y directora de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España.

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