El jazz extremeño y peruano llega a Cáceres este viernes de la mano del programa Extremestiza

El Ayuntamiento de Cáceres y la Fundación Extremeña de la Cultura, dentro del programa Extremestiza, organizan un concierto de jazz mestizo con la banda extremeña 'Meninos Das Laranjas: Meninos Das Laranjazz' y el solista y pianista peruano José Luis Madueño. Se celebrará este viernes, día 10, a las 21,30 horas en la plaza de San Jorge, con entrada libre.

'Meninos Das Laranjas: Meninos Das Laranjazz' está compuesto por la voz, guitarra y el cajón de Mili Vizcaíno Jaén; la voz, la guitarra y la mandolina-cavaquinho de Johan de Pue; el bajo y contrabajo de Nono Blázquez; la flauta travesera de Diego Antúnez; y las percusiones de Cristóbal Sánchez.

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Evocará a través de su música desde las corrientes oceánicas hasta el aire tropical de Brasil. "Con sus interpretaciones harán sentir los vientos y aromas del Atlántico y los sonidos lusófonos de Cabo Verde o Angola, los cuales funden con la raíz del oeste peninsular", informa el consistorio cacereño en nota de prensa.

El músico, compositor y productor peruano José Luis Madueño presentará lo mejor de su repertorio que incluye sus propias composiciones, así como música emblemática de autores peruanos, como la gran intérprete y compositora Chabuca Granda.

Madueño ofrecerá, a través de su voz y piano, un paseo por la música criolla, afroperuana y andina con influencias del jazz y la música clásica europea. Además de interpretar temas de sus respectivos repertorios, se podrán escuchar temas conjuntos de una y otra parte del hemisferio.

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El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha señalado que "el objetivo de este concierto es propiciar el conocimiento musical mutuo, tender puentes sonoros y musicales que sigan estrechando y fortaleciendo la relación de Extremadura y de Cáceres con países Hispanoamericanos, en este caso con Perú".

En este sentido, ha recordado que estilos como el jazz, el blues y el ragtime, parten de las influencias de la música española. "El fin es compartir el mestizaje cultural, a través de la música, la danza y sus influencias compartidas". "La música es un lenguaje universal que nos une. Animo a los cacereños y cacereñas a que disfruten de este concierto y de la fusión de las raíces americanas y extremeñas de este género musical", ha concluido.

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