Agencias

El jazz extremeño y peruano llega a Cáceres este viernes de la mano del programa Extremestiza

Guardar
Google icon
Imagen SU36WB5HCRDFPA25JUJGZE7YZM

El Ayuntamiento de Cáceres y la Fundación Extremeña de la Cultura, dentro del programa Extremestiza, organizan un concierto de jazz mestizo con la banda extremeña 'Meninos Das Laranjas: Meninos Das Laranjazz' y el solista y pianista peruano José Luis Madueño. Se celebrará este viernes, día 10, a las 21,30 horas en la plaza de San Jorge, con entrada libre.

'Meninos Das Laranjas: Meninos Das Laranjazz' está compuesto por la voz, guitarra y el cajón de Mili Vizcaíno Jaén; la voz, la guitarra y la mandolina-cavaquinho de Johan de Pue; el bajo y contrabajo de Nono Blázquez; la flauta travesera de Diego Antúnez; y las percusiones de Cristóbal Sánchez.

PUBLICIDAD

Evocará a través de su música desde las corrientes oceánicas hasta el aire tropical de Brasil. "Con sus interpretaciones harán sentir los vientos y aromas del Atlántico y los sonidos lusófonos de Cabo Verde o Angola, los cuales funden con la raíz del oeste peninsular", informa el consistorio cacereño en nota de prensa.

El músico, compositor y productor peruano José Luis Madueño presentará lo mejor de su repertorio que incluye sus propias composiciones, así como música emblemática de autores peruanos, como la gran intérprete y compositora Chabuca Granda.

Madueño ofrecerá, a través de su voz y piano, un paseo por la música criolla, afroperuana y andina con influencias del jazz y la música clásica europea. Además de interpretar temas de sus respectivos repertorios, se podrán escuchar temas conjuntos de una y otra parte del hemisferio.

PUBLICIDAD

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha señalado que "el objetivo de este concierto es propiciar el conocimiento musical mutuo, tender puentes sonoros y musicales que sigan estrechando y fortaleciendo la relación de Extremadura y de Cáceres con países Hispanoamericanos, en este caso con Perú".

En este sentido, ha recordado que estilos como el jazz, el blues y el ragtime, parten de las influencias de la música española. "El fin es compartir el mestizaje cultural, a través de la música, la danza y sus influencias compartidas". "La música es un lenguaje universal que nos une. Animo a los cacereños y cacereñas a que disfruten de este concierto y de la fusión de las raíces americanas y extremeñas de este género musical", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

TAP reanudará el lunes vuelos a Venezuela con 8,7 toneladas de material médico

Infobae

Trump se confunde y atribuye a la "República Islámica de Japón" un ataque con misiles

Infobae

Cultura asegura en 311 millones 62 obras para la exposición 'El universo freudiano de Dalí' en el Thyssen

Cultura asegura en 311 millones 62 obras para la exposición 'El universo freudiano de Dalí' en el Thyssen

El senegalés Brancou Badio gana su cláusula y sale del Valencia rumbo al Panathinaikos

Infobae

OpenAI lanza GPT-Live, la nueva generación de modelos de voz que habla y escucha al mismo tiempo

OpenAI lanza GPT-Live, la nueva generación de modelos de voz que habla y escucha al mismo tiempo