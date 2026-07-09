China pide a la OTAN "abandonar la mentalidad de la Guerra Fría" y asegura que Pekín "no amenaza a nadie"

Las autoridades de China han pedido este jueves a la OTAN "abandonar la mentalidad de la Guerra Fría" y han asegurado que Pekín "no supone una amenaza para nadie" y "siempre ha sido una fuerza de paz en el mundo", unas palabras que llegan un día después del fin de la cumbre de la Alianza que ha tenido lugar en Turquía.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha indicado durante una rueda de prensa que la OTAN es "una alianza regional de defensa con un claro mandato y un alcance geográfico concreto", por lo que ha instado a "dejar de nombrar a China en cada ocasión que se presenta".

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Así ha respondido a los comentarios realizados por algunos de los participantes de la cumbre, que han expresado sus preocupaciones sobre los avances tecnológicos y militares de China, además de sus relaciones con Rusia.

En este sentido, Mao ha aclarado que "China siempre ha sido una fuerza de paz en el mundo y nunca ha amenazado a ningún país". "Tampoco suponemos un desafío para la seguridad de la región Euroatlántica", ha afirmado, según informaciones del diario estatal chino 'Global Times'.

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"La OTAN debe abandonar su mentalidad de la Guerra Fría, corregir la percepción que tiene de China y dejar de propiciar esa narrativa de la supuesta amenaza china", ha apuntado.