Audax suscribe un contrato de financiación 'revolving' de 75 millones con un vencimiento inicial a tres años

Audax Renovables ha suscrito un contrato de financiación 'revolving' de 75 millones de euros con un vencimiento inicial a tres años, según ha indicado en un comunicado este jueves.

Se trata de un nuevo "hito" en la estrategia de optimización de la estructura financiera y de gestión de la liquidez de Audax, que complementa la reciente refinanciación de su deuda a largo plazo mediante la emisión de bonos sénior por un importe de 350 millones.

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La compañía presidida por José Elías ha explicado que los fondos disponibles bajo esta línea de crédito podrán destinarse a necesidades generales corporativas y de capital circulante de Audax, aunque su intención es mantener esta línea como mecanismo de respaldo de liquidez y no como una fuente de financiación recurrente.

SINDICATO INTEGRADO POR SIETE BANCOS

El objetivo de la operación es destinar el efectivo mantenido en cuentas corrientes por motivos prudenciales a la amortización de deuda financiera a corto plazo, principalmente pagarés. Para ello, los fondos disponibles actuarán como apoyo de liquidez.

La financiación ha sido suscrita por un sindicato integrado por siete entidades financieras: ABN Amro Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander y Banca March, que han actuado como coordinadores globales y prestamistas originales.

ABN Amro Bank desempeñará el papel de agente de la financiación, mientras que Alantra ha actuado como asesor financiero de la operación y Garrigues ha asesorado legalmente a la compañía.

El director general de Audax, Óscar Santos, ha señalado que con esta operación "siguen ejecutando su estrategia de fortalecimiento financiero".

"La combinación de la reciente emisión de bonos senior y esta nueva línea 'revolving' nos aporta una mayor flexibilidad para gestionar nuestra liquidez, reducir progresivamente la financiación a corto plazo y seguir apoyando el crecimiento de Audax desde una posición financiera aún más sólida", ha añadido.

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