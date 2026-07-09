Al menos 28 muertos por un incendio en una fábrica de calzado de China

Al menos 28 personas han muerto este jueves por un incendio registrado en una fábrica de calzado de la ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, situada en el este de China, según han informado las autoridades, que han ordenado el despliegue de decenas de bomberos en la zona.

El incendio se ha declarado cerca del mediodía, sobre las 12.00 horas (hora local), en una nave de la fábrica de la empresa Huiteng, donde continúan las labores de rescate, según informaciones de la agencia de noticias china Xinhua.

El presidente del país, Xi Jinping, ha lamentado que el fuego haya provocado "numerosas pérdidas de vidas humanas" y ha instado a la incrementar las labores de búsqueda para tratar de sacar con vida al mayor número de personas posible. "La causa del accidente debe identificarse lo antes posible y los responsables deben rendir cuentas rigurosamente", ha afirmado.

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El Ministerio de Gestión de Emergencias ha indicado en un comunicado el Cuerpo de Bomberos cuenta con 183 efectivos y 35 vehículos especializados en la zona.